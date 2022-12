DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

KANZLERKANDIDATUR - Bundeskanzler Olaf Scholz will bei der nächsten Bundestagswahl wieder als Bundeskanzler kandidieren. "Natürlich trete ich an", sagte er im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. "Ich will, dass die Regierungskoalition so gut dasteht, dass sie erneut das Mandat erhält." Auf schlechte Umfragewerte angesprochen, sagte Scholz: "Ich bin dankbar für das Maß an Unterstützung, das ich habe - und für die Möglichkeit, noch weitere Unterstützung zu gewinnen." (Funke Mediengruppe)

FRACKING - Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt die Förderung von heimischem Schiefergas kategorisch ab. "Fracking in Deutschland ist eine Fata Morgana: Wenn man ihr näherkommt, löst sie sich in Luft auf", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. "Investitionen in deutsche Schiefergasförderung würden sich kaum lohnen, weil es zu lange dauert, bis man heimische Quellen nutzen könnte - bis dahin wird der Gasbedarf deutlich zurückgegangen sein. Und es gibt keinerlei Unterstützung in der Gesellschaft für die Ausbeutung dieser Vorkommen in Deutschland." (Funke Mediengruppe)

INFLATION - Der Eurogruppen-Vorsitzende Paschal Donohoe schwört die Euro-Staaten auf einen schwierigen Kampf gegen die Inflation ein. "Ich unterstütze die Arbeit der EZB sehr, aber ich glaube, es ist nicht ihre Aufgabe allein, die Inflation zu bekämpfen. Die Regierungen in der Euro-Zone müssen jetzt ihren Teil dazu beitragen, bei den Haushaltsentscheidungen, die sie im kommenden Jahr treffen werden", sagte Donohoe im Gespräch mit der Welt. "Aber die Bekämpfung der Inflation ist im Moment besonders anspruchsvoll, weil wir Geldpolitik, Haushaltspolitik und zusätzlich noch Energiepolitik koordinieren müssen. Die Koordination ist also komplexer als in vergangen Perioden hoher Inflation." (Welt)

MITTELSTAND - Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die Wirtschaftsförderung durch Bürgschaftsbanken und mittelständische Beteiligungsgesellschaften ab dem Jahreswechsel auszuweiten. Das geht aus einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Bürgschaftsbanken können demnach ab Januar Kredite in einem größeren Volumen absichern. Bis zu zwei Millionen Euro können die Bürgschaften dann betragen. Bisher lag die Grenze bei 1,25 Millionen Euro. Die Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften werden künftig bis zu 1,5 anstatt einer Million Euro wie bisher an Risikokapital ausgeben können. (Handelsblatt)

EPI - Die Sparkassen-Finanzgruppe wird ihr Engagement in der European Payments Initiative (EPI) fortsetzen. Nach Informationen der Börsen-Zeitung wurden bestehende Beschlüsse nun bekräftigt. Eigentlich hatten die Sparkassen schon bis Ende Oktober final über ein Weiter-so oder das Ausscheren aus dem Projekt beschließen wollen. Denn EPI hatte einen schweren Start, und mit der Commerzbank und der für den genossenschaftlichen Sektor agierenden DZ Bank hatten sich wichtige Mitstreiter zunächst verabschiedet, da für sie keine europäische Reichweite des Projektes absehbar war. (Börsen-Zeitung)

START-UPS - Der globale Konjunkturabschwung hat in der europäischen Tech-Start-up-Szene in diesem Jahr deutliche Spuren hinterlassen. Ob Investitionsvolumina, Bewertungen, Finanzierungsrunden oder die Anzahl neuer Einhörner - in sämtlichen Parametern, die die wirtschaftliche Entwicklung des Ökosystems beleuchten, ist es im Vergleich zum Rekordjahr 2021 zu einem Rückgang oder zumindest zu einer Normalisierung des zuvor teils stark überhitzten Marktes gekommen. Das zeigt der am Mittwoch veröffentlichte "State of European Tech"-Report des Londoner Wagniskapitalgebers Atomico, eine umfassende jährliche Bestandsaufnahme der europäischen Tech-Start-up-Welt. (Börsen-Zeitung/Financial Times)

