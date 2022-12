Anaplan, die digitale Plattform für vernetzte Unternehmensplanung, Geschäftsanalytik und Forecasting, hat Charles "Charlie" Gottdiener mit Wirkung zum 1. Dezember zum Chief Executive Officer und Mitglied des Board of Directors ernannt. Vor seinem Wechsel zu Anaplan war Gottdiener vier Jahre lang bei Neustar als President und CEO tätig. Er wird das globale Team leiten und seine Anstrengungen dabei auf die Förderung von rentablem Wachstum fokussieren, sowie den größten Unternehmen weltweit mit den Leistungen von Anaplan Geschäftsvorteile bereitzustellen. Unternehmen rund um den Globus sind weiterhin mit Veränderungen und Umwälzungen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund wird Gottdiener Anaplan als die beste Option für all diejenigen Unternehmen positionieren, die Agilität und Transparenz suchen, um auf dem heutigen Markt erfolgreich zu sein.

"Anaplan ist Marktführer im Bereich der vernetzten Planung einem Marktsegment, das aufgrund der Nachfrage nach Echtzeitdaten und Agilität in der Unternehmensplanung und -ausführung ein rasantes Wachstum verzeichnet", so Charles Goodman, Chairman bei Anaplan. "Charlie ist eine Führungspersönlichkeit mit dem erforderlichen Fachwissen und Geschick, um die Vision des Unternehmens zu verwirklichen und zugleich die wichtige Transformation hin zu rentablem Wachstum voranzutreiben. Er teilt unser Ziel, Kunden, Partnern und Mitarbeitern eine erstklassige Erfahrung zu bieten, und ich freue mich, ihn bei Anaplan willkommen zu heißen."

"Charlie ist eine naheliegende Wahl, um Anaplan in die nächste Wachstumsphase zu führen", kommentiert Tara Gadgil, Board-Mitglied und Thoma Bravo Partner. "Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz und hat bewiesen, dass er exponentiellem Wert in Unternehmen schaffen und eine innovationsfördernde Unternehmenskultur während einer umfangreichen und komplexen Transformation etablieren kann. Anaplan besitzt ein enormes Marktpotenzial von mehr als 20 Milliarden US-Dollar, das wächst und noch größtenteils ungenutzt ist. Wir widmen uns dem langfristigen Erfolg von Anaplan und wissen, dass Charlie das volle Potenzial des Unternehmens freisetzen wird."

"Ich fühle mich geehrt, zu diesem spannenden Zeitpunkt zu Anaplan kommen zu dürfen", erklärt Gottdiener. "Mehr denn je müssen Unternehmen heute dazu fähig sein, makroökonomische Veränderungen in ihrem Geschäft zu modellieren und auf sie zu reagieren. Vor 15 Jahren hat Anaplan den Markt für vernetzte Planung gegründet. Heute wird die Plattform von mehr als 2.000 Unternehmen genutzt, und es besteht ein großes Potenzial, noch viel mehr zu erreichen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren talentierten Mitarbeitern und Partnern, um gemeinsam noch mehr Wert zu schaffen."

Vor seiner Tätigkeit bei Neustar trug Charles Gottdiener in zahlreichen Führungspositionen, als Interims-CEO und als Board-Mitglied bei Providence Equity Partners Verantwortung. Zuvor nahm er strategische und operative Führungsaufgaben bei Dun Bradstreet wahr und war in Führungspositionen bei der Boston Consulting Group, CSC Index, Ernst Young Consulting und Cap Gemini Ernst Young tätig. Er hat einen MBA an der Wharton School der University of Pennsylvania sowie einen B.A. am Grinnell College erworben, wo er auch eine Funktion als Kurator des Colleges innehatte. Charles Gottdiener ist Mitglied des Boards von TransUnion sowie mehreren anderen privaten Technologieunternehmen.

Anaplan ist die digitale Plattform für vernetzte Unternehmensplanung, Geschäftsanalytik und Forecasting von Unternehmensbereichen wie Vertrieb, Controlling und Finanzen, HR und Supply Chain. Die auf verschiedenste Anwendungen individualisierbare Plattform ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, komplexe Szenarien in Echtzeit zu analysieren und deren Implikationen auf das gesamte Unternehmen vorherzusagen. So bringt Anaplan in der Cloud die Daten unabhängiger Funktionen in einer zentralen Arbeitsumgebung zusammen -für eine gemeinsame, datenbasierte Entscheidungsfindung und echtes "Connected Planning".

Anaplan betreut gemeinsam mit mehr als 200 Partnern weltweit mehr als 2.000 Kunden. Seinen Hauptsitz hat Anaplan in San Francisco und ist international an 20 weiteren Standorten vertreten.

