Neue Ernennungen in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Recht und Strategie ergänzen das bestehende Führungsteam

Anaplan, der führende Plattformanbieter für Geschäftsplanung und Entscheidungsfindung, gab heute die Ernennung mehrerer neuer Mitglieder in das Executive Leadership Team (ELT) des Unternehmens bekannt. Den bestehenden ELT-Mitgliedern Bill Schuh, Chief Revenue Officer; Fares Alraie, Chief Technology Officer; und Rohit Shrivastava, Chief Product Officer, treten Brian Kober, Chief Strategy Officer und Chief of Staff; Carey Pellock, Chief People Officer; Greg Giangiordano, General Counsel; und Hemant Kapadia, Chief Financial Officer, bei. Alle Mitglieder des ELT unterstehen direkt dem neuen Chief Executive Officer und Mitglied von Anaplans Board of Directors, Charlie Gottdiener. Carey Pellock hat am 14. November begonnen und Gottdiener, Schuh, Giangiordano und Kapadia starten am 1. Dezember.

"Es ist mir eine Ehre, diese bewährten Führungskräfte bei Anaplan willkommen zu heißen", sagte Charlie Gottdiener. "Gemeinsam mit dem derzeitigen Führungsteam betreuen sie unsere Kunden und Partner mit außergewöhnlicher Erfahrung, beschleunigen unsere Strategie, und stärken und unterstützen unsere Mitarbeitenden, während wir daran arbeiten, ein gesundes Wachstum zu erzielen."

Brian Kober leitete als Chief Strategy Officer bei Neustar die Entwicklung der Strategie für das Unternehmen und die Geschäftsbereiche, trieb wichtige Initiativen zur Transformation voran und arbeitete mit den Führungskräften des Unternehmens zusammen, um strategische Prioritäten zu entwickeln und umzusetzen, die langfristiges Wachstum ermöglichten. Er hat eine Erfolgsbilanz darin, profitables Wachstum in einer Vielzahl globaler Unternehmen wie Komatsu oder Motorola zu entwickeln, indem er Einblicke gewährt, Prozesse optimiert, Vorgänge verbessert und das Wachstum der nächsten Generation in Vertrieb und Service orchestriert. Brian Kober lebt in Bonita Springs, Florida.

Carey Pellock kommt ebenfalls von Neustar zu Anaplan, wo sie als EVP und Chief Human Resources Officer für Talentmanagement, organisatorische Effektivität, Vergütung und Zusatzleistungen sowie Change Management verantwortlich war. Zusätzlich zu ihren 10 Jahren bei Neustar verbrachte Frau Pellock über 13 Jahre bei Sallie Mae. Bei Neustar setzte sie sich insbesondere für gute Arbeitsbedingungen und Vielfalt ein und hatte so einen nachhaltigen Einfluss auf die Unternehmenskultur. Sie lebt in Sterling, Virginia.

Greg Giangiordano kommt als General Counsel zu Anaplan und war zuletzt fast 20 Jahre bei Infor tätig, einem Unternehmen von Koch Industries und weltweit führender Anbieter branchenspezifischer Cloud-Softwarelösungen für Unternehmen. Bei Infor beaufsichtigte Greg Giangiordano alle rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens, einschließlich der Beratung der Geschäftsleitung und des Vorstands; Verwaltung von Compliance, Datenschutzfunktionen, Streitbeilegung und Rechtsverfahren; Schutz des geistigen Eigentums und Überwachung mehrerer Finanzierungen und Acquisitionen. Greg Giangiordano lebt in einem Vorort von Philadelphia, Pennsylvania.

Hemant Kapadia kommt von Sirius Computer Solutions, wo er als Chief Financial Officer dazu beigetragen hat, das Unternehmen in rund zwei Jahren auf mehr als das Dreifache des Eigenkapitalwerts zu bringen, indem er das Umsatzwachstum, Fusionen und Übernahmen, die Margenausweitung und einen unermüdlichen Fokus auf den Cashflow vorangetrieben hat. Zuvor hatte er CFO-Positionen bei Mark Andy Inc. und SunEdison Semiconductor inne. Mit über 30 Jahren Erfahrung hatte Hemant Kapadia auch verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich bei United Technologies und General Electric inne. Hemant Kapadia lebt in San Antonio, Texas.

"Ich freue mich zu sehen, dass Charlie sofort etwas bewirken kann", sagte Charles Goodman, Vorsitzender von Anaplan. "Diese erfahrenen Führungskräfte werden das bestehende Anaplan-Führungsteam ergänzen und verstärken, während sie die Vision des Unternehmens vorantreiben und zu ertragreichem Wachstum führen."

Über Anaplan

Anaplan ist die digitale Plattform für vernetzte Unternehmensplanung, Geschäftsanalytik und Forecasting von Unternehmensbereichen wie Vertrieb, Controlling und Finanzen, HR und Supply Chain. Die auf verschiedenste Anwendungen individualisierbare Plattform ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, komplexe Szenarien in Echtzeit zu analysieren und deren Implikationen auf das gesamte Unternehmen vorherzusagen. So bringt Anaplan in der Cloud die Daten unabhängiger Funktionen in einer zentralen Arbeitsumgebung zusammen -für eine gemeinsame, datenbasierte Entscheidungsfindung und echtes "Connected Planning".

Anaplan betreut gemeinsam mit mehr als 200 Partnern weltweit mehr als 2.000 Kunden. Seinen Hauptsitz hat Anaplan in San Francisco und ist international an 20 weiteren Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005050/de/

Contacts:

Henric Abraham-Winter, anaplan@piabo.net