Der Gold-Future hat in den letzten Tagen eine außerordentliche Performance abgelegt und ist sogar in seinen vorherigen Aufwärtstrend zurückgekehrt. Außerdem deutet sich zudem noch ein klares Trendwendemuster in Form einer inverse SKS-Formation an. Nach dem Gold bei 2.070 US-Dollar seinen letzten markanten Hochpunkt Anfang des Jahres gesetzt hatte und an den Verlaufshochs aus 2020 zur Unterseite abgeprallt ist, folgte eine Konsolidierung zurück auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...