DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
EQONEX INVEST.PROD. OEND EUR DE000A3KYMQ2 BAW/UFN
EQONEX INVEST.PROD. OEND USD DE000A3KYMQ2 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
EQONEX INVEST.PROD. OEND EUR DE000A3KYMQ2 BAW/UFN
EQONEX INVEST.PROD. OEND USD DE000A3KYMQ2 BAW/UFN
EQONEX BITCOIN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de