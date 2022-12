Die niederländische ING Group ist traditionell auch in Deutschland stark aufgestellt. Seit Jahren wird ihr ein Interesse an der Commerzbank nachgesagt, die sich seit rund zwei Jahren in der Sanierung befindet, um wieder nachhaltig profitabel zu werden. Nun gaben die Niederländer bekannt, dass sie in Deutschland weiter wachsen wollen - auch durch Übernahmen.Die niederländische Großbank ING will ihr Geschäft in Deutschland ausbauen und fasst dazu auch Übernahmen ins Auge. "Wir setzen in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...