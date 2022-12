Die Sorge um amerikanische REITs eskaliert. Blackstone Chef Schwarzman musste öffentlich auftreten, um die Anleger in dem Immobilien-Investmentvehikel zu beruhigen. Vanguard zieht sich aus der extremsten Klima-Initiative zurück. Der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt wird in Zukunft keine NZAM (Net Zero Assets Managers) Produkte mehr anbieten aus Sorge vor Verletzung des US-Kartellrechts. Henkel verkauft sein Zahnpasta-Geschäft. Katjes International übernimmt bekannte Marken wie Theramed und Vademecum.Die Bullen versuchten heute die ...

