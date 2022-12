DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger geschrumpft als ursprünglich angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Zeitraum von Juli bis September annualisiert um 0,8 Prozent nach einem Minus von 1,2 Prozent in der ersten Veröffentlichung Mitte November. Im Vergleich zum Vorquartal betrug der Rückgang 0,2 Prozent. Laut den revidierten Daten stieg der private Konsum um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. In der ersten Schätzung war ein Wert von plus 0,3 Prozent genannt worden. Die Investitionen stiegen unverändert um 1,5 Prozent. Derweil verbuchte das Land ein unerwartetes Leistungsbilanzdefizit.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 225.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.936,25 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.501,25 -0,1% Nikkei-225 27.574,43 -0,4% Hang-Seng-Index 19.406,14 +3,1% Kospi 2.371,08 -0,5% Schanghai-Composite 3.199,76 +0,0% S&P/ASX 200 7.175,50 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Anleger beschäftigen sich weiter mit den Folgen den Lockerungen der aber letztlich noch immer strikten Corona-Maßnahmen in China. Am Vortag hatte diese die chinesischen Börsen zunächst beflügelt, doch dann war Ernüchterung eingekehrt und die Indizes hatten teils stark ins Minus gedreht. Der HSI in Hongkong erholt sich kräftig, macht aber die Vortagesverluste nicht komplett wett. Der Optimismus über die Lockerungen in China sei etwas verflogen, heißt es. Eine generelle Abkehr von der Null-Covid-Politik sei weiter nicht erkennbar. Dies gelte umso mehr, weil die Lockerungen mit immer neuen Rekordwerten bei den Neuinfektionen einhergingen. In Hongkong wird der Markt von Kasino- und Konsumwerten getrieben. Hier steche die Karte Lockerungen, heißt es. Sands China gewinnen 4,7 und Galaxy Entertainment 3,4 Prozent - Haidilao steigen um 2,9 Prozent. In Tokio sinkt der Nikkei-225 - belastet von Finanz- und Automobiltiteln. Finanzwerte werden von den am Vortag sehr stark gesunkenen US-Marktzinsen gedrückt. Händler thematisieren das unerwartete Leistungsbilanzdefizit im dritten Quartal mit nachlassenden Exporten und steigenden Importen. Der Kapitalabzug sei alarmierend. Das leicht noch oben revidierte BIP befeuere die Stimmung kaum, denn es bleibe bei einem Schrumpfen der Wirtschaft. In Südkorea begrüße man die chinesischen Lockerungen, fürchte aber die vermutlich falkenhafte Geldpolitik der US-Notenbank nach den jüngsten Daten, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Gamestop verfehlte mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal. Die Gesellschaft rechnet nun mit umfangreichen Kostensenkungen wegen kürzlich erfolgter Abwanderung von Mitarbeitern, die nicht ersetzt werden sollen. Der Kurs stieg nach anfänglichen Verlusten um 4 Prozent. Duckhorn Portfolio zogen um 3,6 Prozent an, nachdem die Winzergesellschaft die Marktschätzungen geschlagen hatte. Oxford Industries legten um 4,3 Prozent zu. Der Textilanbieter hatte die Jahresprognose angehoben und auf eine hohe Nachfrage nach Produkten der Marke Tommy Bahama verwiesen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.597,92 +0,0% 1,58 -7,5% S&P-500 3.933,92 -0,2% -7,34 -17,5% Nasdaq-Comp. 10.958,55 -0,5% -56,34 -30,0% Nasdaq-100 11.497,39 -0,5% -52,29 -29,6% Mi Di Umsatz NYSE (Aktien) 885 Mio 970 Mio Gewinner 1.512 906 Verlierer 1.616 2.231 Unverändert 136 138

Etwas leichter - Nach vier Tagen mit Verlusten überwogen erneut Abgaben, diesmal fielen sie aber kleiner aus. Weiter bremsten Restzeweifel, ob die US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation in der kommenden Woche die Zinsen tatsächlich nur um weitere 50 Basispunkte erhöht und nicht 75. Dazu kam die Sorge vor einem globalen wirtschaftlichen Abschwung aufgrund der Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Apple gaben um 1,4 Prozent nach. Der Technologieriese hat seine Ambitionen für ein selbstfahrendes Elektroauto einem Agenturbericht zufolge etwas zurückgefahren und das Zieldatum bis 2026 verschoben. Derweil sieht Morgan Stanley den Umsatz und den Gewinn im Dezemberquartal aufgrund der unsicheren Produktionssituation in China unter dem Konsens. Mastercard gaben minimal nach, obwohl das Kreditkartenunternehmen die Quartalsdividende erhöht und einen neuen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Smith & Wesson brachen um 19,6 Prozent ein. Der Schusswaffenhersteller verschreckte mit Zweitquartalszahlen unterhalb der Markterwartung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 -9,2 4,36 354,1 5 Jahre 3,63 -13,8 3,77 236,9 7 Jahre 3,54 -12,1 3,66 210,3 10 Jahre 3,42 -11,2 3,53 191,0 30 Jahre 3,43 -11,8 3,54 152,5

Am Anleihemarkt gaben die Renditen angesichts der Sorgen um die globale Konjunktur als Folge der Zinserhöhungen massiv nach. Teilnehmer verwiesen als Beleg für die Rezessionsangst auch auf den Ölmarkt, wo US-Öl das niedrigste Niveau seit einem Jahr erreichte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:57 Uhr % YTD EUR/USD 1,0515 +0,1% 1,0509 1,0460 -7,5% EUR/JPY 143,78 +0,2% 143,50 143,76 +9,9% EUR/GBP 0,8617 +0,1% 0,8608 0,8624 +2,6% GBP/USD 1,2202 -0,0% 1,2207 1,2130 -9,8% USD/JPY 136,72 +0,2% 136,47 137,42 +18,8% USD/KRW 1.318,92 +0,3% 1.314,89 1.322,37 +10,9% USD/CNY 6,9710 -0,0% 6,9718 6,9828 +9,7% USD/CNH 6,9672 -0,0% 6,9684 6,9779 +9,6% USD/HKD 7,7882 -0,0% 7,7916 7,7912 -0,1% AUD/USD 0,6728 +0,1% 0,6723 0,6694 -7,3% NZD/USD 0,6364 +0,2% 0,6353 0,6327 -6,8% Bitcoin BTC/USD 16.806,80 -0,2% 16.839,44 16.762,47 -63,7%

Der Dollar fiel mit den stark sinkenden US-Marktzinsen zurück. Der Dollarndex gab um 0,4 Prozent nach. Laut der Commerzbank ist der Devisenmarkt von Unsicherheit darüber geprägt, ob die US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation "vom Sturmangriff in den Stellungskampf wechseln kann". Entsprechend anfällig bleibe das Währungspaar Euro/Dollar vorerst für plötzliche Stimmungsumschwünge vor der am 14. Dezember anstehenden Zinsentscheidung.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,05 72,01 +1,4% +1,04 +5,4% Brent/ICE 78,17 77,17 +1,3% +1,00 +7,9%

Die Ölpreise drehten nach frühen Gewinnen deutlich um bis zu 2,5 Prozent ins Minus. Sorgen um einen globalen wirtschaftlichen Abschwung drückten auf die Preise. Daten zu den Rohöllagerbeständen hatten zwar einen starken Rückgang der US-Rohöllagerbestände aufgewiesen, doch dafür legten die Benzin- und Destillate-Bestände deutlich zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,21 1.786,20 +0,0% +0,01 -2,4% Silber (Spot) 22,73 22,73 +0,0% +0,01 -2,5% Platin (Spot) 1.014,15 1.007,00 +0,7% +7,15 +4,5% Kupfer-Future 3,86 3,86 +0,0% +0,00 -12,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,9%) profitierte vom schwächelnden Dollar und den sinkenden Renditen.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

KONJUNKTUR USA

Verbraucherkredite Okt plus 27,0 Mrd USD

Verbraucherkredite Sep revidiert plus 25,9 Mrd USD (vorl: plus 25,0 Mrd USD)

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr den Leitzins unverändert gelassen und bekräftigt, dass sie zu weiteren Erhöhungen bereit sei, falls sich die Inflation nicht wie erwartet entwickele. Der geldpolitische Ausschuss der Bank (Copom) hielt den Selic-Satz in der dritten Sitzung in Folge bei 13,75 Prozent, nachdem er in den zwölf vorangegangenen Sitzungen angehoben worden war.

CHEVRON

Der Ölkonzern will im kommenden Jahr deutlich mehr investieren als 2022. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet es 2023 mit Investitionen von 14 Milliarden US-Dollar bei seinen Konzerntöchtern und 3 Milliarden Dollar bei verbundenen Unternehmen. Das entspräche einem Anstieg um rund 25 Prozent im Vergleich zu den erwarteten Ausgaben in diesem Jahr, bereinigt um Akquisitionen.

TIKTOK

Das chinesische Medium hat in den USA juristischen Ärger wegen Täuschung der Kunden über Inhalte und Datensicherheit am Hals. Der US-Bundesstaat Indiana hat zwei Klagen gegen die App und ihren Besitzer eingereicht. In einer Klage wird TikTok vorgeworfen, der Algorithmus sei darauf ausgelegt, Kinder und Jugendliche süchtig zu machen, und hebe Inhalte hervor, die für diese nicht geeignet sind.

