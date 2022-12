Am Mittwoch war es beim Dax hin und her gegangen. Ängste um eine anstehende Rezession und Hoffnung auf eine mildere Zinspolitik hatten die Märkte hin und her geschickt. Letztlich schloss der Dax nur leicht schlechter bei knapp unter 14.300 Punkten. Doch wie geht es am Donnerstag weiter? Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag mit Engagements zurückhalten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum ...

