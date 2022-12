Unternehmen unterstreicht signifikantes Wachstum im EMEA- und USA-Markt

PORTLAND, Oregon, der führende Entwickler von erstklassigen digitalen Zeichenlösungen für Kreativprofis beendet das Jahr mit einem bedeutenden Marktwachstum für seine Produkte auf der ganzen Welt. Die kontinuierliche Expansion des Unternehmens hat dazu geführt, dass es sich im EMEA-Markt im Vergleich zu 2021 verdoppelt hat, was den Online- und Offline-Verkauf, den Einzelhandel und die Expansion der Vertriebskanäle betrifft.

Xencelabs hat in diesem Jahr sehr hart daran gearbeitet, seine Produkte einem breiteren Publikum in der EMEA-Region zugänglich zu machen. Es ist ein Zeugnis für die Leidenschaft und das Engagement unseres Teams und unserer regionalen Partner, dass wir einen solchen Erfolg erzielt haben. Unsere Bemühungen werden auch im neuen Jahr und darüber hinaus fortgesetzt, und wir freuen uns über jede Anfrage von Unternehmen/Institutionen für eine Vor-Ort- oder Online-Demo in den Regionen USA und EMEA.

Die Xencelabs Academy ist jetzt auch live auf YouTube unter www.youtube.com/@Xencelabs . Dieser Kanal, der von Ian Sayers, Global Manager for Customer Engagement and Training Manager (EMEA) be Xencelabs, geleitet wird, soll die bestehende globale Xencelabs-Community ausbauen und stärken, indem er das Engagement der Benutzer durch Produktschulungen, Tipps und Tricks, Unternehmens-Updates und vieles mehr fördert.

Um das Ende des Jahres 2022 zu feiern, bietet Xencelabs im Dezember Weihnachtsangebote mit bis zu 30 % Rabatt an, darunter das Pen Tablet Medium, das Pen Tablet Medium Bundle, die Special Edition, die Standard Tablets und die Quick Keys, die im e -store und bei Amazon erhältlich sind. Während dieses Zeitraums bietet der E-Store als exklusives Weihnachtsgeschenk ein kostenloses Paar Handschuhe beim Kauf eines Pen-Tablets an (ausgenommen Small). Die Promotion-Termine können je nach Region und Zeitzone variieren; Details finden Sie auf den Social Media-Kanälen von Xencelabs.

Auch wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist Xencelabs noch bei einigen wichtigen Veranstaltungen auf der ganzen Welt zu sehen. Das Unternehmen stellt zum ersten Mal auf der SIGGRAPH Asia 2022 (C033 bis C038, Halle 2) vom 17. bis 18. Dezember in Kuala Lumpur, Malaysia, zurückkehren.

Weitere Details zu den Weihnachtsangeboten finden Sie auf den Social-Media-Plattformen von Xencelabs:

Instagram: @Xencelabs / @Xencelabs_US / @Xencelabs.EMEA / @Xencelabs. SGMY

Twitter: @JapanXencelabs / @Xencelabs

Japan: amzn.to/3RiaGYC (https://www.amazon.co.jp/s?me=A2O26QE483XADB&marketplaceID=A1VC38T7YXB528) USA: amzn.to/3jqwqD0 (https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER&me=A2AO8XL38SU3ST) Kanada: amzn.to/3ut2OLG (https://www.amazon.ca/s?me=A2AO8XL38SU3ST&marketplaceID=A2EUQ1WTGCTBG2) Mexiko: amzn.to/3jmX7bG (https://www.amazon.com.mx/s?me=A2AO8XL38SU3ST&marketplaceID=A1AM78C64UM0Y8) Vereinigtes Königreich amzn.to/3v5oso9 (https://www.amazon.co.uk/s?me=A2773N6HDEC6TQ&marketplaceID=A1F83G8C2ARO7P) Deutschland: amzn.to/3xikhYX (https://www.amazon.de/s?me=A2773N6HDEC6TQ&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9) Frankreich: amzn.to/37CFTEr (https://www.amazon.fr/s?me=A2773N6HDEC6TQ&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9) Italien: amzn.to/3v6Zg0G (https://www.amazon.it/s?me=A2773N6HDEC6TQ&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9) Spanien: amzn.to/37v1GOt (https://www.amazon.es/s?me=A2773N6HDEC6TQ&marketplaceID=A1RKKUPIHCS9HS) Niederlande: amzn.to/38HrWG0 (https://www.amazon.nl/s?me=A2773N6HDEC6TQ&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9) E-Store: https://www.xencelabs.com/store (https://www.xencelabs.com/store)

Xencelabs - Together We Create

Xencelabs ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das erstklassige digitale und intuitive Zeichenlösungen anbietet, mit denen Kreativprofis ihre Kreativität erweitern und ihre Produktivität steigern können.

Es wurde 2019 von Fachleuten mit Erfahrung in verschiedenen Disziplinen wie Industriedesign, Animation, VFX, Illustration, Software, Technik, IT, Vertrieb, Marketing, Behörden und Bildung gegründet. Bei Xencelabs widmen wir uns der Erforschung, Innovation, dem Design und der Entwicklung der neuen Generation von stiftbedienten Tablets. Unser Ziel ist der Aufbau von Gemeinschaften und die Zusammenarbeit mit anderen Branchenführern. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Xencelabs Technologies Limited.

Ian Sayers

Global Manager, Customer Engagement and Training

E-Mail: Ian.sayers@xencelabs.com

Pretty Leung

Senior Manager, Global Marketing

E-Mail: pretty.leung@xencelabs.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c48b9b5-b239-48b7-b6cc-5ed915a530ad

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac2d7acd-ceca-4b77-baaa-ebb3f5e98fe5