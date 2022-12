DJ POLITIK-BLOG/Schönefeld für Vorsitz der Mindestlohnkommission nominiert

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Schönefeld für Vorsitz der Mindestlohnkommission nominiert

Die Arbeitsmarktexpertin Christiane Schönefeld soll neue Vorsitzende der unabhängigen Mindestlohnkommission werden. Auf diesen gemeinsamen Vorschlag haben sich die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), einstimmig geeinigt, wie beide mitteilten. Die Bundesregierung müsse dem Vorschlag noch zustimmen, um die neue Vorsitzende offiziell zu berufen. Die 65-jährige Juristin hatte laut den Angaben bisher verschiedene Führungspositionen in der Bundesagentur für Arbeit (BA) inne. Jan Zilius, der den Vorsitz seit 2015 innehatte, scheide auf eigenen Wunsch aus.

Scholz will bei nächster Bundestagswahl für zweite Amtszeit kandidieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei der nächsten Bundestagswahl für eine zweite Amtszeit kandidieren. "Natürlich trete ich an", sagte er der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben) und der französischen Zeitung "Ouest-France". "Ich will, dass die Regierungskoalition so gut dasteht, dass sie erneut das Mandat erhält." Scholz zog zugleich zum ersten Jahrestag der Ampelkoalition eine positive Bilanz. Er sei "zufrieden, dass wir in diesen aufgeregten Zeiten mit vielen Herausforderungen als Regierung ziemlich stabil dastehen", sagte er. "Unser Land wird wohl gut durch den Winter kommen. Wir unterstützen die Ukraine, damit sie sich der russischen Aggression widersetzen kann. Und wir haben den Erneuerbaren Energien neuen Schwung verliehen und die Modernisierung unserer Wirtschaft eingeleitet", sagte der Kanzler.

