DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Positive Inflationssignale

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkten starten gut behauptet in den Donnerstag. Der DAX liegt kurz nach der Eröffnung fast unverändert bei 14.255 Punkten und auch der Euro-Stoxx-50 zeigt sich kaum verändert.

"Die Konsolidierung im DAX geht in Minischritten weiter", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er spricht von einem Seitwärtsmarkt mit leicht negativer Tendenz. Wegen des nahenden Jahresendes hätten nun viele Marktteilnehmer bereits die Bücher geschlossen. Daneben führten auch die Zinssitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche zu einer abwartenden Haltung.

Zugleich untermauern aber etwas bessere Preisdaten die Hoffnung, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs hinter den Börsen liegt. Am Vortag sorgten die US-Lohnstückkosten für eine freudige Überraschung. Sie waren im dritten Quartal nur um 2,4 Prozent gestiegen und nicht um 3,5 Prozent wie zunächst berichtet. Das hatte eine kräftige Entspannungsrally am US-Anleihemarkt zur Folge. Der geringere Anstieg nimmt Druck von der US-Notenbank, weiter mit dem scharfen Erhöhungskurs fortzufahren.

Sollten die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Freitag und der US-Verbraucherpreise kommende Woche die Lage weiter entspannen, könnte sich der Markt sogar an einer Jahresendrally versuchen, heißt es im Handel.

Passend dazu hat sich die Inflationsrate in den Niederlanden im November auf 9,9 Prozent von 14,3 Prozent im Vormonat verringert. Insgesamt dürften fallende Renditen auch die Aktienmärkte treiben, weil damit höhere Aktienbewertungen möglich werden.

Immobilienaktien mit positiven Inflationssignalen gesucht

Kräftig gesucht sind Immobilienaktien. Hier treibt die Entspannung bei den Inflationssorgen. Vonovia legen im DAX 1,8 Prozent zu, TAG Immobilien gewinnen 3,3 und LEG Immobilien 4,5 Prozent. Der Subindex RX Real Estate für deutsche Immobilienaktien steigt sogar um 3,3 Prozent.

In Zürich können sich Roche mit einem Plus von 0,2 Prozent gut behaupten. In den USA hat die Zulassungsbehörde FDA ein Alzheimer-Diagnoseprodukt zugelassen. In anderen Ländern wie Europa ist es bereits in Gebrauch.'

JP Morgan erhöht Ziele für Rückversicherer

JP Morgan hat die Kursziele für die Rückversicherer erhöht, für Munich Re auf 350 von 330 und für Hannover Rück auf 210 von 190 Euro. Beide Titel werden weiterhin mit "Übergewichten" eingestuft. Beide Aktien gehören auch bereits zu den wenigen Gewinnern des bisherigen Börsenjahres. Hannover Rück gewinnnen 0,7 Prozent, Munich Re 0,3 Prozent. Daneben hat JP Morgan von Swiss Re (+1,6%) auf "Übergewichten" erhöht und Generali (-1,0%) auf "Untergewichten" gesenkt.

Daneben fallen im DAX BMW um 1,4 Prozent. Die Analysten der Bank of America haben laut Händlern die Aktien auf "Untergewichten" von "Neutral" abgestuft.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.921,62 +0,0% 0,72 -8,8% Stoxx-50 3.752,88 -0,1% -3,87 -1,7% DAX 14.255,40 -0,0% -5,79 -10,3% MDAX 25.373,59 +0,4% 110,51 -27,8% TecDAX 3.032,43 +0,1% 4,42 -22,7% SDAX 12.261,89 +0,5% 55,07 -25,3% FTSE 7.471,48 -0,2% -17,71 +1,4% CAC 6.661,60 +0,0% 1,01 -6,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,78 +0,00 +1,96 US-Zehnjahresrendite 3,45 +0,02 +1,94 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0519 +0,1% 1,0525 1,0494 -7,5% EUR/JPY 143,92 +0,3% 143,96 143,40 +10,0% EUR/CHF 0,9890 +0,1% 0,9891 1,0642 -4,7% EUR/GBP 0,8622 +0,2% 0,8623 0,8614 +2,6% USD/JPY 136,82 +0,3% 136,79 136,65 +18,9% GBP/USD 1,2201 -0,0% 1,2206 1,2180 -9,8% USD/CNH (Offshore) 6,9715 +0,0% 6,9720 6,9788 +9,7% Bitcoin BTC/USD 16.821,76 -0,1% 16.821,09 16.810,03 -63,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,45 72,01 +0,6% +0,44 +4,6% Brent/ICE 77,66 77,17 +0,6% +0,49 +7,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 155,11 149,25 +3,9% +5,86 +129,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.783,55 1.786,20 -0,1% -2,65 -2,5% Silber (Spot) 22,72 22,73 -0,0% -0,01 -2,5% Platin (Spot) 1.011,00 1.007,00 +0,4% +4,00 +4,2% Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,3% +0,01 -12,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

