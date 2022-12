Die neuesten Ergebnisse des Escalent EVForward Europe-Berichts ermutigen Marken, die emotionalen Aspirationen für den Besitz von batterieelektrischen Fahrzeugen zu nutzen, um eine Verbindung zu Verbrauchern herzustellen

LIVONIA, Michigan, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Weil sich die Charakteristika von Neuwagenkäufern ständig weiterentwickeln, ist es zunehmend so, dass das Interesse an batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) eher durch die Ansprache der Emotionen und der Persönlichkeit der Verbraucher geweckt wird. Dies weicht vom langjährigen Branchennarrativ ab, dass Umweltvorteile die Akzeptanz von BEVs vorantreiben, und schafft eine großartige Gelegenheit für Marken, ihre Botschaft zu erweitern und neue Kunden durch eine Mischung aus unterschiedlichen Werten, Lebensstilen und Einstellungen zu gewinnen.



Die Umwelt- und Betriebskostenbilanz von BEVs ist klar, jedoch lassen sich relativ wenige Autokäufer durch eine so enge Auswahl an rationalen Kriterien motivieren. In 2022 erachten 43% der Autokäufer die Umweltverträglichkeit von BEVs als einen Vorteil, allerdings rangiert der Faktor nur auf Platz 9 von 19 in einer Rangfolge der wichtigsten Autokaufkriterien, was die begrenzte Rolle der Umwelt bei der Kaufentscheidung aufzeigt. Stattdessen gibt es jetzt eine tiefere Ebene emotional aufgeladener Motivationen, die die Entscheidung zum Kauf eines BEV beeinflussen.

Das sind die neusten Erkenntnisse aus dem EVForward Europa-Bericht 2022 - der größten und umfassendsten Studie über die nächste Generation von Elektrofahrzeugkäufern - einschließlich BEVs und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen - in den USA und Europa. Die einzigartige Plattform wurde 2019 von Escalent, einem führenden Beratungsunternehmen für Verbraucherverhalten und -analysen mit umfassender Erfahrung in der Beratung der weltweit größten Automobilunternehmen, entwickelt.

"Das BEV-Segment wird fast zu einem Statussymbol für Verbraucher, die als modebewusst, technisch fortschrittlich und bahnbrechend angesehen werden wollen", sagt Mark Carpenter, Managing Director der Escalent UK Automotive & Mobility Practice . "In der psychologischen Darstellung von Verbrauchern, die BEVs in Betracht ziehen, vollzieht sich eine grundlegende Veränderung und es entstehen unterschiedliche Autokäufer-Psychen. Automobilhersteller müssen das "Vergnügen an Elektroautos" miteinbeziehen, um diejenigen Aspekte von BEVs hervorzuheben, die positive Emotionen und Aspirationen bei Autokäufern schaffen, um die Kaufentscheidung auslösen."

Europäische Autokäufer werden in 2022 sicherer und offener im Bezug auf BEVs, da die Ladeinfrastruktur, das persönliche Bewusstsein und die Erfahrung mit ihren Peer-Gruppen, die BEVs erwerben, zunehmen.

48 % der Umfrageteilnehmer glauben, dass 21 % bis 60 % der Parkplätze und Einkaufszentren Ladestationen haben, eine Steigerung von acht Prozentpunkten gegenüber 2021 (bei 40 %).

49 % der Autokäufer haben entweder ein BEV gefahren oder fühlen sich gut vertraut mit BEVs (43 % im Jahr 2021).

45 % der Autokäufer kennen Freunde oder Verwandte, die ein BEV besitzen (32 % in 2021).



Ladeanbieter können die positiven Emotionen und Aspirationen von Autokäufern nutzen, indem sie die Gestaltung und Positionierung der Ladeinfrastruktur verändern. Anstatt nur einfache Zugangspunkte für Ladestecker zu sein, müssen Ladestationen zu begehrten Zielen mit Annehmlichkeiten werden - wie z. B. einem Café mit WLAN, die zwei beliebtesten Optionen unter den Umfrageteilnehmern - die den Persönlichkeiten und den Lebensgewohnheiten der Verbraucher gerecht werden. Dies wird das Bewusstsein der Verbraucher für die Ladeinfrastruktur und die Erwägung von BEVs stärken, indem ein umfassenderes Bild der BEV-Erfahrungen gezeichnet wird, das mit dem Selbstbild der Verbraucher übereinstimmt.

Die Einstellung gegenüber BEVs hat sich ebenfalls verbessert. 41 % sehen BEVs in 2022 positiver, im Gegensatz zu 36 % in 2021 mit einem positiven Eindruck. 18 % der Befragten geben an, dass ihr nächstes Auto ein BEV sein wird, gegenüber 12 % in 2021, was einen hoffnungsvollen Ausblick für die Akzeptanz darstellt.

Um mehr über die Studie zu erfahren, besuchen Sie escalent.co .

Über EVForward Europe 2022

Die zweite Ausgabe der jährlichen EVForward Europe-Studie wurde in fünf europäischen Ländern durchgeführt: Vereinigtes Königreich (n=1.941), Deutschland (n=2.011), Frankreich (n=1.723), Italien (n=1.915) und Spanien (n=1.806). Dabei handelte es sich um eine marktrepräsentative Stichprobe von 9.396 Befragten unter denen eine Umfrage von Juli bis August 2022 durchgeführt wurde. Die Befragten sind zwischen 18 und 80 Jahre alt und haben ein Hauptfahrzeugmodell aus dem Jahr 2016 oder neuer, und alle beabsichtigen, innerhalb der nächsten fünf Jahre ein neues Fahrzeug zu kaufen. Die Daten wurden nach Alter und Geschlecht gewichtet, um den demografischen Merkmalen der Käuferpopulation von Neufahrzeugen zu entsprechen, und nach Fahrzeugsegment, um den aktuellen Fahrzeugverkäufen zu entsprechen. Die Stichprobe für diese Untersuchung stammt aus einem Opt-in-Online-Panel. Daher werden alle gemeldeten Fehlermargen oder Signifikanztests geschätzt und beruhen auf denselben statistischen Annahmen wie Daten, die aus einer zufälligen Wahrscheinlichkeitsstichprobe erhoben wurden. Der genaue Wortlaut jeder Studienfrage kann von Escalent auf Anfrage geliefert werden.

Nach zweijähriger Durchführung der Studie umfasst die Gesamtstichprobe von EVForward Europe nun mehr als 19.000 Neuwagenkäufer in ganz Europa, zusätzlich zu den über 30.000 Neuwagenkäufern in den Vereinigten Staaten.

Über Escalent