HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3691/ In den letzten Jahren haben es sieben der rund 60.000 börsennotierten Unternehmen geschafft, an der Börse mit mehr als einer Billion Dollar bewertet zu werden. In dieser Folge werden wir der Frage nachgehen, welche drei Unternehmen bereits diesen elitären Trillion Dollar Club verlassen mussten. Darüber hinaus erfährst du, welches das wertvollste Unternehmen Europas ist und welche prominenten Wirtschaftskapitäne alleine heuer viele Milliarden Dollar verloren haben. Der Audio Business Chart zum Ansehen: https://photaq.com/page/pic/93731 Zum Sprecher gibt es auch einen Börsepeople-Podcast: Josef Obergantschnig beschreibt sich auf LinkedIn als "Unternehmer - Börsianer - Präsident - ...

