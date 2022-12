Die E.ON hat Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) mit dem technischen Facility Management für ihre Hauptverwaltung in Essen und weitere Standorte in Deutschland beauftragt. E.ON gehört den Angaben zufolge zu den langjährigen Kund:innen von Strabag PFS, die bereits mehrere Standorte in Hannover, ein Rechenzentren sowie rund 60 Standorte der Bayernwerk, einer Tochtergesellschaft von E.ON betreut. Die Verträge seien bereits im August unterzeichnet worden. Dirk Brandt, Geschäftsführer Key Accounts bei StrabagG PFS: "Mit der Hauptverwaltung von E.ON, einem der größten Energiekonzerne Europas, bauen wir unsere langjährige Partnerschaft aus. Wir freuen uns sehr über das uns entgegen gebrachte Vertrauen. Für uns ...

