Unterföhring (ots) -8. Dezember 2022. Große Bühne, große Comedy, große Show: SAT.1 zeigt Luke Mockridges aktuelles Live-Programm "A Way Back to Luckyland" am Freitag, um 20:15 Uhr.Das Cologne Comedy Festival hat gerade Luke Mockridge mit dem Deutschen Comedypreis für das "Erfolgreichste Live Programm 2022" ausgezeichnet - SAT.1 zeigt die Erfolgsshow erstmals im TV.Krieg, Corona, Flucht in die sozialen Medien - keine einfache Situation für jeden einzelnen. "Wenn du zu viel Zeit mit dir selber verbringst, merkst du, dass du für dich selbst kein guter Einfluss bist", fasst Luke Mockridge zusammen. Umso wichtiger ist es, mit Bühnenprogrammen Menschen in Freude zu vereinen und das ganz persönliche Luckyland zu erschaffen. Genau das zeigt Luke Mockridge in seinem aktuellen Bühnenprogramm. Und führt am Freitag in SAT.1 mit Stand-Up-Comedy, einem wilden Clown und musikalischen Ausflügen in die 90er seinen ganz persönlichen "A Way Back to Luckyland" vor."A Way Back to Luckyland" wurde produziert von LuckyPics."A Way Back to Luckyland" am Freitag, 9. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1