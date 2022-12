Neukunde für die USU Software AG: Das Unternehmen aus Möglingen hat die Stadtwerke München für die Lösung USU IT Monitoring zur Überwachung der IT-Infrastruktur als Kunden gewonnen. "Das Projekt startete im Herbst 2022, die Ablösung der Altsysteme ist bis Ende des Jahres geplant", kündigt das süddeutsche Software-Unternehmen am Donnerstag an. Einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...