München (ots) -Dicke Gitterstäbe, hohe Knastmauern und nichts für schwache Nerven: Fünf Creator*innen sind in einem stillgelegten Gefängnis eingesperrt und versuchen während des spektakulären Live-Events "GET AWAY! VON MONTANABLACK", am 11. Dezember 2022 exklusiv auf Joyn, auszubrechen! Streaming-Legende und Ideengeber MontanaBlack (über 4.700.000 Abonnent*innen auf Twitch), übernimmt bei der packenden Escape-Gameshow die Rolle des Spielleiters und Komplizen. Doch ist er wirklich Freund - und nicht doch Feind? Sparringspartner des Gastgebers ist Moderator Steven Gätjen, der gemeinsam mit MontanaBlack durch den Abend führt. Erfolgsmusiker Kool Savas tritt vor dem großen Finale live in der Gefangenanstalt auf. Der deutsche Rapper performt seine Hits "Deine Mutter" und "AMG".Wer kämpft sich zurück in die Freiheit und gewinnt den Wettlauf gegen die Zeit? Trymacs (3.200.000 Abonnent*innen auf Twitch), Knossi (2.100.000 Abonnent*innen auf Twitch), Kayla Shyx (726.000 Abonnent*innen bei YouTube), EliasN97 (1.300.000 Abonnent*innen auf Twitch) und RevedTV (913.220 Abonnent*innen auf Twitch) stellen sich bei "GET AWAY! VON MONTANABLACK" zahlreichen, abwechslungsreichen Challenges, bevor sie im Finale auf eine besonders überraschende Herausforderung stoßen. MontanaBlack und die Zuschauer*innen begleiten während der Liveshow die spannenden Ausbruchsversuche der Gefangenen und verfolgen das Schicksal der Insass*innen hautnah - denn nur eine*r kann es in die Freiheit schaffen!Joyn überträgt die spektakuläre Live-Escape-Gameshow "GET AWAY! VON MONTANABLACK" am 11. Dezember 2022 ab 18:00 Uhr. Für die Produktion zeichnet i&u TV, ein Unternehmen der LEONINE Studios, im Auftrag von Joyn verantwortlich.Über Joyn: Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Über MontanaBlack: MontanaBlack, von seinen Fans auch liebevoll Monte genannt, ist seit beinahe einem Jahrzehnt als YouTuber und Livestreamer aktiv und zählt zu den erfolgreichsten Akteur*innen auf Twitch. Mit einer Gefolgschaft von insgesamt mehr als 10 Mio. User*innen auf Instagram, YouTube und Co., sowie einer akkumulierten Bruttoreichweite von mehr als 120 Mio. Impressions pro Woche zählt er zu den größten Influencer*innen im deutschsprachigen Raum. Aber auch außerhalb der digitalen Welt findet er Gehör: Neben Auftritten im TV u. a. bei stern TV, erschien 2019 seine Biografie "MontanaBlack - Vom Junkie zum YouTuber", die sich über 33 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste hielt. Das gleichnamige Hörbuch wurde im selben Jahr zum "Meistgehörten Hörbuch des Jahres" gekrönt.Über i&u TV: i&u TV produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und Unterhaltungssendungen für die größten TV-Sender Deutschlands und innovative, prämierte Digitalformate für Markenpartner und digitale Plattformen. Zum Digitalbereich gehört u. a. der Auf- und Ausbau sowie das Channel-Management der YouTube Kanäle "Klein gegen Groß" und "stern TV" und damit die Verlängerung erfolgreicher linearer TV-Sendungen ins Digitale. Mit dem eigenen YouTube-Channel "BREAKING LAB" betreibt i&u TV gemeinsam mit YouTube Creator Jacob Beautemps einen beliebten Wissenskanal, der bereits für die Goldene Kamera in der Kategorie "Best of Information" nominiert wurde. i&u TV hat das erfolgreiche und preisgekrönte Branded Entertainment-Format "MACH MAL mit OBI" mitentwickelt und produziert. "MACH MAL mit OBI" gewann beim Deutschen Digital Award 2021 Doppel-Bronze und beim Best of Content Marketing Award in den beiden Kategorien "Customer Bewegtbild - Serie" und "Customer Digital - Videoplattformen" eine Silber- und eine Goldauszeichnung. Das Nachhaltigkeitsformat "YouTopia - Gemeinsam für die Umwelt" erhielt den NRW Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement und wurde im Jahr 2021 erstmals auch in Frankreich live gestreamt. i&u TV ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.