Schwerer Rückschlag für Bayer. BASF könnte nach unten wegkippen. Die Lage ist durchaus brenzlig. So oder so ähnlich hätten wir unsere heutige Kommentierung zu Bayer und BASF auch überschreiben können. Noch zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu den beiden Werten am 30. November bot sich ein deutlich positiveres Bild. Die Aufwärtsbewegung im Dax hat seitdem deutlich an Schwung verloren und so mussten auch unsere beiden heutigen Protagonisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...