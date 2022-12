NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 560 Franken belassen. Die europäischen Versicherungsaktien erschienen in puncto Dividendenrendite weiterhin sehr günstig bewertet und dürften auch 2023 eine überdurchschnittliche Kursentwicklung verzeichnen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Er verwies dabei auf günstige makroökonomische Aussichten und eine überschaubare Inflation. Zu seinen bevorzugten Sektorwerten gehören unter anderem Munich Re, Swiss Re, Axa und Prudential./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

