Augsburg (www.fondscheck.de) - Anstelle vorweihnachtlicher Besinnlichkeit wird es an den Märkten zum Jahresende hin noch einmal spannend, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Auf die beruhigenden Worte von FED-Chef Jerome Powell, die den Aktienmärkten ordentlichen Rückenwind gegeben hätten, würden in den kommenden Tagen Daten folgen, die es in sich haben könnten: Zwischen 13. und 15. Dezember würden an nur drei Tagen die US-Inflationsdaten für November, der letzte FED-Zinsentscheid des Jahres und der letzte EZB-Zinsentscheid des Jahres veröffentlicht. Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N) der Fürst Fugger Privatbank, sehe darin Potenzial für Verunsicherung: "Die Gemengelage aus Inflationsdaten, Arbeitsmarktsituation, Zinsen und Geopolitik ist nach wie vor ein sehr fragiles Gebilde." Aus ihr könnten stützende, aber auch negative Impulse kommen. ...

