Dieses Unternehmen steht an der Börse kurz vor einem Rekordhoch. Schon in früheren Krisen hat sich die Aktie des Handels-Giganten als ausgesprochen lukratives Investment erwiesen.Vom Wissen und von der Erfahrung Sam Waltons kann noch heute, 30 Jahre nach seinem Tod, jeder Unternehmer profitieren. Der Unternehmens-Gründer empfahl in seiner Autobiografie "Made in America" etwa, den Kunden das zu geben, was sie wollen - und noch ein bisschen mehr. Außerdem solle man seine Arbeit lieben - dann würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...