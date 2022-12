Emittent / Herausgeber: Warburg Invest AG / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Presseinformation TELOS Kundenzufriedenheitsstudie 2022/2023: Warburg Invest belegt erneut Spitzenpositionen Marketinganzeige: Hannover, 08. Dezember 2022 TOP 3 Deutsche Asset Manager

Rang 1 Gesamtzufriedenheit in der Kategorie "Kleinere Asset Manager"

In der Kundenzufriedenheitsstudie 2022 der Ratingagentur TELOS schneidet Warburg Invest abermals ausgezeichnet ab. Die Schwestergesellschaften Warburg Invest AG aus Hannover und die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg, die gemeinsam unter der Warburg Invest Holding GmbH operieren, erringen in der Kategorie "Kleinere Asset Manager" in der Gesamtzufriedenheit Rang 1. Auch im Vergleich mit mittelgroßen und großen Asset Managern kann Warburg Invest mit einer hervorragenden TOP3-Platzierung in der Kategorie "Deutscher Asset Manager" überzeugen. Institutionelle Kunden haben im Rahmen der diesjährigen Erhebung deutlich ihrer Zufriedenheit mit der Warburg Invest Ausdruck verliehen: Mit Rang 1 wurden die Bereiche Kundenbetreuung, Reporting, Risikomanagement, Investmentprozess, Proaktive Ansprache und Reputation bewertet. Für Kundenloyalität und Beratungsqualität gab es Rang 2 und für die Performance einen dritten Rang. Zusätzlich konnte die Warburg Invest AG als Master-KVG mit Rang 1 die Spitzenposition in dieser Kategorie sichern. Die Bewertung der Master-KVGen wird über mehrere Zeitabschnitte vorgenommen: Das Haus konnte sich dabei von Rang 3 in der 5-Jahresbetrachtung über Rang 2 in der 3-Jahresbetrachtung zu nunmehr Rang 1 in der Jahresbetrachtung steigern. "Wir freuen uns, dass unser kontinuierliches Bestreben nach Verbesserung unserer Serviceleistungen und Vertiefung unserer individuellen Kundenbeziehungen von den institutionellen Investoren wahrgenommen wird und sich in immer besseren Bewertungen ausdrückt", sagt Dr. Dirk Rogowski, Mitglied des Vorstands der Warburg Invest AG. "Dabei können wir sowohl als Asset Manager als auch als Master-KVG überzeugen." Auch Matthias Mansel, Geschäftsführer der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, zeigt sich erfreut über die positiven Bewertungen in der Kundenzufriedenheitsstudie: "Die Ergebnisse der Studie belegen erneut, dass unsere spezialisierten Asset-Management-Kompetenzen auch in den herausfordernden Marktphasen der letzten Monate von unseren Kunden sehr wertschätzend wahrgenommen worden sind. Wir sehen sie auch als positive Reaktion auf unsere steten Bemühungen, chancen- und risikoorientierte, kundenindividuelle Investmentlösungen zu erarbeiten." Warburg Invest Die Warburg Invest AG in Hannover ist eine deutsche KVG mit einem umfassenden Leistungsangebot sowohl im Master-KVG-Bereich als auch im klassischen Fondsgeschäft. Unsere Gesellschaft bietet ihren Anlegern umfangreiche nachhaltige Investmentlösungen im Aktien- und Rentenfondsmanagement. Mit dem Status als Unterzeichner der "Prinzipien für verantwortliches Investieren" (kurz UN PRI) und einem umfangreichen ESG-Reporting für ihre Kunden unterstreicht die Gesellschaft ihren eigenen Anspruch, in den nächsten Jahren erneut hinsichtlich der Qualitäten in den Portfoliomanagementprozessen, der Kundenansprache und dem Reporting zu den führenden Master-KVGen und Asset Managern in Deutschland zu zählen. Die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH wurde 1987 als Kapitalanlagegesellschaft der Warburg Gruppe mit Sitz in Hamburg gegründet und bietet neben Publikumsfonds auch diskretionäre Lösungen vorwiegend für institutionelle Anleger an. Maßgeschneiderte und risikobewusste Investmentlösungen, transparente und nachvollziehbare Investmentprozesse sowie eine persönliche Betreuung zeichnen den Stil der Gesellschaft aus. Sie bilden die Grundlage für einen professionellen Service im Portfoliomanagement. Die ausgewählte Produktpalette reicht von Renten-, Aktien- und gemischten Fonds bis zu zeitgemäßen Total-Return-Produkten. Das Nachhaltigkeitsversprechen ist integraler Bestandteil aller Handlungen, Konzepte und Investmentprozesse.

Sabine Eike

Leiterin Marketing & Unternehmenskommunikation

An der Börse 7

30159 Hannover

Tel: 0511-12354-145

Fax: 0511-1235444-145

sabine.eike@warburg-invest-ag.de www.warburg-invest-ag.de

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: 069 - 905505-54

warburg-invest@edicto.de

Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung, herausgegeben von der Warburg Invest AG, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, gegründet in Deutschland; Sitz: An der Börse 7, 30159 Hannover, Handelsregister des Amtsgerichts Hannover, HRB 58629, zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

