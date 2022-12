Düsseldorf (ots) -Ein gemütlicher Dezember ist verbunden mit Plätzchen backen, über den Weihnachtsmarkt bummeln und den Weihnachtsbaum schmücken. Wer Technik verschenken möchte, kann die Adventszeit jetzt noch entspannter als sonst mit den Lieben genießen. Denn Christkind und Weihnachtsmann haben bei HONOR, Anbieter smarter Technologien, attraktive Weihnachtspakete gefunden, die bei jedem Beschenkten für leuchtende Augen sorgen werden - wie zum Beispiel:- Das Geschenkpaket zum HONOR 70 für 889,90 Euro (Kombinierter UVP: 1167,80 Euro) besteht aus den HONOR Earbuds 3 Pro, dem HONOR Pad 8 sowie einem HONOR 70 Case und dem dazugehörigen Highlight selbst: einem HONOR 70. Das innovationsreiche Smartphone begeistert besonders durch den branchenweit ersten Solo-Cut-Modus. So können Nutzer in einem Gruppenvideo die Familie beim gemeinsamen Weihnachtsgesang aufnehmen und gleichzeitig durch eine Solo-Ansicht den Fokus auf das Enkelkind mit der Flöte legen.- Das HONOR Magic4 Pro-Geschenkpaket überzeugt nicht nur durch seinen Preis von 999,90 Euro (Kombinierter UVP: 1.559,60 Euro), sondern enthält neben den HONOR Earbuds 3 Pro, einer HONOR MagicWatch 2 46mm und einem HONOR Magic4 Pro Case auch das passende HONOR Magic4 Pro. Zu den größten Stärken des Smartphones zählt die Kamera. Lebendige Farben sind garantiert - wie die neuen Besitzer gleich bei den ersten Fotos vom Weihnachtsessen bemerken werden.Wer sich über die Produkte noch einmal genauer auf der Website erkundigen möchte, sollte die Gelegenheit nutzen und sich direkt für den Newsletter anmelden. Alle neuen Anmeldungen im Newsletter können hier zwischen dem 01. und 31. Dezember 2022 ihre persönliche Wunschliste ausfüllen. Pro 4.444 Anmeldungen wird ein Gewinner gezogen, dessen Weihnachtswunsch von den HONOR-Weihnachtselfen erfüllt wird. Die Gewinner dieser Weihnachtswunsch-Kampagne werden am 05. Januar 2023 ermittelt.Weitere Informationen zur Teilnahme an der Weihnachtswunsch-Kampagne und den Produkten finden Sie unter: www.hihonor.com/de/Es werden arbeitsintensive Tage für die Elfen am Nordpol - doch die strahlenden Gesichter der Beschenkten sind ihnen sicher!Ein fröhliches Ho, ho, ho und ein schönes HONORtobewithyouHonor Technologies Germany GmbH2013 gegründet gehört HONOR inzwischen zu den weltweit führenden Anbietern von smarter Technologie. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden und ein intelligentes Leben in allen Szenarien, über alle Kanäle und für alle Menschen zu ermöglichen. Im Kern der Arbeit von HONOR steht das Thema Forschung & Entwicklung. Zusammen mit innovativen Ideen, einer herausragenden Qualität und einem ausgezeichneten Service, ist es unser Bestreben, Menschen weltweit zu befähigen, über sich hinaus zu wachsen. Mit seinen Produkten schafft HONOR die Grundlage für eine technisch innovative Welt von morgen.https://community.hihonor.com/https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/c/HonorOfficialPressekontakt:TUGBA SOYBELLI________________________Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DüsseldorfGERMANY________________________M+ 49 172 8508131T+ 49 211 4970083Original-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/5389788