Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Handelswoche beendete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei 142,43 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.Zum Wochenstart habe er sich mit 141,99 Punkten etwas schwächer gezeigt. Danach habe sich der Euro-Bund-Future wieder aufgerappelt und am Dienstagmittag das Niveau aus der Vorwoche erreicht. Bis Mittwochmittag habe seine Stärke angehalten und er sei bei 143,20 Prozentpunkten an seinem vorläufigen Wochenhoch angekommen. Am Donnerstag sei es für den Euro-Bund-Future in einem Satz nach unten auf 142,25 Punkte gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...