Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Im vergangenen Jahr wurden weltweit 82 Millionen Zweiräder verkauft, darunter 31 Millionen Elektrofahrräder und -roller, so die Experten von ODDO BHF Asset Management.Das entspreche einem Wachstum von 13 Prozent. Einem aktuellen Marktbericht von ODDO BHF Asset Management zufolge dürfte dieses strukturell wachsende Marktsegment von immer strengeren Umweltvorschriften, einem reichhaltigeren Produktangebot und technologischen Fortschritten bei kleinen Akkus profitieren. Insbesondere in Europa sehe Nicolas Jacob, Portfoliomanager des ODDO BHF Green Planet (ISIN LU2189930105/ WKN A2QGES), noch Aufholpotenzial: "Im Gegensatz zu Asien werden in Nordamerika und Europa etwa 60 der täglichen Fahrten von unter 10 Kilometern mit dem Auto zurückgelegt. Elektrische Zweiräder könnten sich daher auch außerhalb Asiens mittelfristig zu einer wichtigen Mobilitätslösung für die Kurzstrecke entwickeln." Im Jahr 2022 dürften durch die Nutzung von Elektro-Zweirädern etwa 900 000 Barrel Öl bzw. das Äquivalent von 100 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. ...

