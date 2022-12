Ende September begann beim Batteriehersteller Varta quasi der Anfang vom Ende. Denn seitdem reihen sich bei den Ellwangern zahlreiche Hiobsbotschaften aneinander. Zurückgenommene Umsatz- und Gewinnprognosen, Rücktritt des CEO und Großaktionäre, die Varta-Aktien gleich bündelweise auf den Markt schmeißen. In dieser Woche folgte nun der nächste Nackenschlag…

Denn die Deutsche Börse hat bekanntgegeben, wie die Zusammensetzung der großen Indizes in den nächsten Monaten aussehen wird. Porsche steigt nach dem Börsengang im September in die erste Liga auf. Im Gegenzug wird Puma dafür aus dem Dax weichen und in den MDax absteigen. Damit verdrängt Puma den Batterieexperten Varta aus dem MDax, der nun im SDax gelistet wird…

Vor acht Wochen hatte sich der Kurs der Varta-Aktie in Folge der zahlreichen Hiobsbotschaften aus dem Stand halbiert. Erstmals seit Frühjahr ...

