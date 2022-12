Bengaluru, Indien, London und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Microland wurde zum dritten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant 2022 zum führenden Unternehmen für Managed Network Services ernannt. Microland wurde für seine Umsetzungsfähigkeit und die ganzheitliche Vision in diesem Bereich ausgezeichnet.In der Welt nach Covid hat Microland seinen Ansatz für Netzwerktransformation und -verwaltung verbessert, indem es seinen Schwerpunkt auf Benutzererlebnis und Benutzerproduktivität verlagert hat. Die neue, benutzerorientierte Methodik für die Netzwerkverwaltung optimiert Produktivität, Erfahrung und Sicherheit durch eine personenbezogene Zugangsrichtlinie, anwendungsspezifische Priorisierung auf Abruf und verbesserte Betriebsabläufe durch die Nutzung von Automatisierung, AIOps (Artificial Intelligence Operations, dt. Künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb) und Analytik. Wir sind der Ansicht, dass unser neu definierter Fokus und unsere Innovationen zur Verbesserung des Nutzererlebnisses durch intelligente Netzwerkoperationen zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und dazu geführt haben, dass wir uns als führend im Gartner Magic Quadrant für Managed Network Services positionieren konnten.Unsere Lösungssuite namens Microland Intelligent Network Experience (m.i.n.e.) (https://www.microland.com/digital/networks) bietet die gesamte Bandbreite von Netzwerkdiensten, von Beratung über Bewertung bis hin zu Transformationsdiensten sowie Managed Services. Die m.i.n.e.-Suite von Lösungen deckt wichtige Netzwerktechnologien der nächsten Generation ab, einschließlich SD-LAN, SD-WAN, SASE, OT-Netzwerke, SDN für Rechenzentren, Cloud-Netzwerke und Private 5G. Die m.i.n.e.-Suite wird von einer einzigartigen Plattform unterstützt, die als Network Assurance Platform (NAP) bezeichnet wird, unseren intern entwickelten Transformationsbeschleuniger sowie die Plattform für hervorragende Unternehmensleistung.Robert Wysocki, Senior Vice President und Global Client Solutions Leader bei Networks & Cybersecurity bei Microland erklärte: "Wir freuen uns sehr, zum dritten Mal in Folge im Magic Quadrant 2022 von Gartner für Managed Network Services als führend positioniert zu werden. Wir glauben, dass diese Auszeichnung eine Bestätigung unseres anhaltenden Engagements für einen innovativen Ansatz ist, um von einem infrastrukturbasierten Netzwerkmanagement zu einem benutzerzentrierten Netzwerkmanagement überzugehen, und diese Anerkennung durch Gartner bekräftigt das Vertrauen, das unsere Kunden aufgrund unseres unermüdlichen Fokus auf Innovation, Optimierung und Effizienzsteigerung in uns setzen."Um mehr über die Auszeichnung zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.microland.com/analyst-insights/leader-gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-2022Haftungsausschluss von GartnerGARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen dargestellten Lieferanten, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Benutzern nicht, nur die Lieferanten mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungs- und Beratungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu MicrolandDer Leitspruch von Microland "Making Digital Happen" ermöglicht Technologien mit maximalem Nutzen, die im Hintergrund laufen. Durch das umfangreiche Service-Portfolio in den Bereichen Cloud und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit sowie IoT für die Industrie erleichtern wir Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Das Ziel ist, digitale Dienste bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.Microland unterstützt Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je und ihnen zum Geschäftserfolg verhelfen. Microland wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. 