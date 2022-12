DJ POLITIK-BLOG/BDI fordert zügigere Genehmigungsverfahren

BDI fordert zügigere Genehmigungsverfahren

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat von der Koalition die Beschleunigung der Transformation in allen Wirtschaftsbereichen verlangt - industrielle Anlagen, Verkehrsinfrastruktur und Energieversorgung. "Der Gesetzgeber muss die Beschleunigungsmaßnahmen im gesamten Planungs- und Genehmigungsrecht umsetzen, damit die wirtschaftliche Basis in Deutschland erhalten bleibt", sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Es gehe sowohl um Planfeststellungsverfahren wie um Anlagenzulassung, Bau- und Planungsrecht. Schnellere Verfahren seien nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für eine befristete Zeit möglich. Wichtigste Werkzeuge seien Verfahrenserleichterungen, verkürzte Öffentlichkeitsbeteiligung und Erleichterungen beim vorzeitigen Baubeginn. "Eine dauerhafte Implementierung dieser befristeten Vorgaben ist erforderlich", betonte Lösch.

Scholz hält höhere Steuern für Gutverdienende nicht für durchsetzbar

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Forderungen nach Steuererhöhungen für Gutverdienende eine Absage erteilt. Es regierten "drei Parteien, die vor einem Jahr einen Koalitionsvertrag geschlossen haben. Auf die Anhebung von Steuern haben wir uns nicht verständigt", sagte Scholz der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. Auf die Nachfrage, ob er sich bei diesem Thema nicht gegen die FDP durchsetzen könne, antwortete Scholz: "Die Koalition setzt sich für gesellschaftlichen Fortschritt ein. Die drei Parteien setzen dabei unterschiedliche Akzente - auch mit Blick auf Steuerfragen." Zuletzt hatten sich auch die Wirtschaftsweisen dafür ausgesprochen, die Steuern für Gutverdienende zu erhöhen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte dies zurückgewiesen.

Wüst: Weiter Maskenpflicht im ÖPNV in Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat vor der am Nachmittag geplanten Ministerpräsidentenkonferenz für sein Land an der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) festgehalten. "Unsere Verordnung gilt noch, und wir sind über die ganze Zeit der Pandemie sehr gut damit gefahren, uns an den Empfehlungen des RKI zu orientieren", sagte Wüst im ARD-Morgenmagazin. "Nordrhein-Westfalen ist ein dicht besiedeltes Land, der ÖPNV ist pickepackevoll morgens." Die Menschen hätten sich an die Maskenpflicht gewöhnt, keiner rege sich groß darüber auf. "Deswegen sind wir weiter bei der Empfehlung des RKI." Sachsen-Anhalt hatte am Donnerstag die Maskenpflicht im ÖPNV aufgehoben, Bayern will am Samstag folgen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hält jedoch an seiner Empfehlung einer Maskenpflicht fest.

Schönefeld für Vorsitz der Mindestlohnkommission nominiert

Die Arbeitsmarktexpertin Christiane Schönefeld soll neue Vorsitzende der unabhängigen Mindestlohnkommission werden. Auf diesen gemeinsamen Vorschlag haben sich die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), einstimmig geeinigt, wie beide mitteilten. Die Bundesregierung müsse dem Vorschlag noch zustimmen, um die neue Vorsitzende offiziell zu berufen. Die 65-jährige Juristin hatte laut den Angaben bisher verschiedene Führungspositionen in der Bundesagentur für Arbeit (BA) inne. Jan Zilius, der den Vorsitz seit 2015 innehatte, scheide auf eigenen Wunsch aus.

Scholz will bei nächster Bundestagswahl für zweite Amtszeit kandidieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei der nächsten Bundestagswahl für eine zweite Amtszeit kandidieren. "Natürlich trete ich an", sagte er der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben) und der französischen Zeitung "Ouest-France". "Ich will, dass die Regierungskoalition so gut dasteht, dass sie erneut das Mandat erhält." Scholz zog zugleich zum ersten Jahrestag der Ampelkoalition eine positive Bilanz. Er sei "zufrieden, dass wir in diesen aufgeregten Zeiten mit vielen Herausforderungen als Regierung ziemlich stabil dastehen", sagte er. "Unser Land wird wohl gut durch den Winter kommen. Wir unterstützen die Ukraine, damit sie sich der russischen Aggression widersetzen kann. Und wir haben den Erneuerbaren Energien neuen Schwung verliehen und die Modernisierung unserer Wirtschaft eingeleitet", sagte der Kanzler.

