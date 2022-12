Bad Wimpfen (ots) -



Die deutschen Verbraucher sind sich einig: Lidl zählt hierzulande zu den besten Handelsketten und wird zum 14. Mal in Folge zum "Händler des Jahres 2022/2023" gekürt. Damit setzt sich der nachhaltige Frische-Discounter aus Deutschland über alle Kategorien hinweg gegen seine Wettbewerber durch. Darüber hinaus überzeugt der Lebensmitteileinzelhändler in der Kategorie "Discounter" und belegt hier wie die Jahre zuvor ebenfalls Platz 1. Dieses großartige Ergebnis beweist erneut, dass Lidl in Sachen Kundenzufriedenheit die Maßstäbe in der Branche setzt.



Rund 40.000 Deutsche stimmten bei einer der europaweit größten Verbraucherumfragen, die das SKOPOS Institut für Markt- und Kommunikationsforschung GmbH & Co.KG vom 1. Juni bis 31. August 2022 durchgeführt hat, in insgesamt 42 Kategorien ab. Der jährlich verliehene Award "Bester Händler des Jahres" erfreut sich wachsender Bedeutung, denn er liefert Verbrauchern wie Unternehmen eine willkommene Orientierung. Die Konsumenten bewerteten mehr als 350 Handelsketten nach acht Kriterien: Preis, Produktqualität, Sortiment, Kundenfreundlichkeit, Fachwissen und Informationen, Service, Nachhaltigkeit, Erscheinungsbild.



