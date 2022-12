DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.945,50 +0,2% -16,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.535,50 +0,2% -29,2% Euro-Stoxx-50 3.908,57 -0,3% -9,1% Stoxx-50 3.747,70 -0,2% -1,9% DAX 14.208,05 -0,4% -10,6% FTSE 7.485,49 -0,0% +1,4% CAC 6.642,76 -0,3% -7,1% Nikkei-225 27.574,43 -0,4% -4,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 142,16 -0,06

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,33 72,01 +1,8% +1,32 +5,9% Brent/ICE 77,97 77,17 +1,0% +0,80 +7,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 151,00 149,25 +1,2% +1,76 +129,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,56 1.786,20 -0,1% -1,64 -2,5% Silber (Spot) 22,74 22,73 +0,1% +0,02 -2,4% Platin (Spot) 1.006,95 1.007,00 -0,0% -0,05 +3,8% Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,4% +0,02 -12,2%

Die Ölpreise zeigen sich etwas fester. Das Umfeld bleibt aber volatil. Zuletzt hatten vor allem Sorgen um einen globalen wirtschaftlichen Abschwung die Preise nach unten gedrückt. Der Preise für die Sorte Brent notiert aktuell 1,0 Prozent höher, der WTI-Preis legt um 1,8 Prozent zu.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den deutlichen Verlusten im bisherigen Wochenverlauf dürfte sich die Wall Street am Donnerstag zu Handelsbeginn stabilisiert zeigen. Ob die jüngste Abwärtsbewegung damit ein Ende findet, bleibt indessen abzuwarten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich moderat um 0,3 Prozent zu. Die am Vortag veröffentlichten US-Preisdaten stützen indessen etwas die Hoffnung, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs in den USA erreicht sein könnte. Die Lohnstückkosten waren im dritten Quartal nur um 2,4 Prozent gestiegen und nicht um 3,5 Prozent, wie auf vorläufiger Basis berichtet. Dies dürfte etwas Druck von der US-Notenbank nehmen, heißt es. Zuletzt hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorge geschürt, dass die Fed ihren aggressiven Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation unvermindert fortsetzen und die Wirtschaft im Gefolge in einen massiven Abschwung abrutschen könnte. Apple legen vorbörslich 0,4 Prozent zu. Der Technologiekonzern plant im Rahmen neuer Datenschutzmaßnahmen für iPhone-Nutzer eine erhebliche Ausweitung seiner Datenverschlüsselungspraktiken. Dieser Schritt, dürfte jedoch zu Spannungen mit Strafverfolgungsbehörden und Regierungen weltweit führen. Chevron gewinnen 0,7 Prozent. Der Ölkonzern will im kommenden Jahr deutlich mehr investieren als 2022. Das Unternehmen rechnet 2023 mit Investitionen von 14 Milliarden US-Dollar bei seinen Konzerntöchtern und 3 Milliarden Dollar bei verbundenen Unternehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 CA/Lululemon Athletica Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 225.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen drehen am Donnerstagmittag leicht ins Minus. "Die Konsolidierung im DAX geht in Minischritten weiter", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er spricht von einem Seitwärtsmarkt mit leicht negativer Tendenz. Wegen des nahenden Jahresendes hätten nun viele Marktteilnehmer bereits die Bücher geschlossen. Daneben führten auch die Zinssitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche zu einer abwartenden Haltung. Stahlwerte sind kräftig gesucht. Unter anderem treibt die Hoffnung auf das Hochfahren der Produktion in China. Thyssenkrupp steigen um 7,4 und Arcelormittal um 2,3 Prozent. Bei Salzgitter (+5,2%) treibt zudem der Verkauf des Bauelementegeschäfts. Vodafone fallen um 2,2 Prozent. Ein Händler verweist auf die Unsicherheit durch den Rückzug von CEO Nick Read und regulatorische Probleme beim geplanten Zusammenschluss mit Three UK. Zudem habe Emirates Telecommunications unterstrichen, dass man trotz erhöhter Anteile keine Übernahme von Vodafone plane. Roche steigen um 0,7 Prozent. In den USA hat die Zulassungsbehörde FDA ein Alzheimer-Diagnoseprodukt zugelassen. JP Morgan hat die Kursziele für die Rückversicherer erhöht, für Munich Re auf 350 von 330 und für Hannover Rück auf 210 von 190 Euro. Beide Titel werden weiterhin mit "Übergewichten" eingestuft. Hannover Rück gewinnen 1 Prozent, Munich Re 0,6 Prozent. Daneben hat JP Morgan Swiss Re (+1,1%) auf "Übergewichten" erhöht und Generali (-0,9%) auf "Untergewichten" gesenkt. Daneben fallen im DAX BMW um 2,1 Prozent. Die Analysten der Bank of America haben laut Händlern die Aktien auf "Untergewichten" von "Neutral" abgestuft.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0509 +0,0% 1,0525 1,0494 -7,6% EUR/JPY 143,81 +0,2% 143,96 143,40 +9,9% EUR/CHF 0,9896 +0,1% 0,9891 1,0642 -4,6% EUR/GBP 0,8638 +0,4% 0,8623 0,8614 +2,8% USD/JPY 136,82 +0,3% 136,79 136,65 +18,9% GBP/USD 1,2166 -0,3% 1,2206 1,2180 -10,1% USD/CNH (Offshore) 6,9757 +0,1% 6,9720 6,9788 +9,8% Bitcoin BTC/USD 16.875,14 +0,2% 16.821,09 16.810,03 -63,5%

Am Devisenmarkt legt der Dollar leicht zu. Der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich überwogen Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten. Die Anleger beschäftigten sich mit den Folgen der weiteren Lockerungen der aber letztlich noch immer strikten Corona-Maßnahmen in China. Der Optimismus über die Lockerungen in China sei etwas verflogen, hieß es im Handel. Eine generelle Abkehr von der Null-Covid-Politik sei weiter nicht erkennbar, kritisierten Marktteilnehmer. Dies gelte umso mehr, weil die Lockerungen mit immer neuen Rekordwerten bei den Neuinfektionen einhergingen. In Hongkong kletterte der Technologiesektor mit gesunkenen US-Renditen um 6,6 Prozent. Hier habe die Karte Lockerungen insgesamt gestochen, hieß es. Das lag auch an regionalen Medienberichten, wonach die Stadtregierung kurzfristig weitere Lockerungen verkünden könnte. Alibaba Health stiegen um 8,7 und Alibaba Group um 5,3 Prozent, Tencent um 4,2 Prozent. In Tokio wurde der Nikkei-225 von Elektroniktiteln belastet. Händler sprachen von der Sorge einer falkenhaften US-Geldpolitik. Thematisiert wurde auch das unerwartete Leistungsbilanzdefizit im dritten Quartal mit nachlassenden Exporten und steigenden Importen. Der Kapitalabzug sei alarmierend. Auch das leicht nach oben revidierte BIP befeuerte die Stimmung kaum, denn es blieb bei einem Schrumpfen der Wirtschaft. In Seoul begrüße man die chinesischen Lockerungen, fürchte aber die vermutlich falkenhafte Geldpolitik der US-Notenbank, hieß es. LG Energy Solution verloren durch Gewinnmitnahmen 5,7 Prozent. In Sydney belasteten die schwergewichteten Finanz- und Rohstoffwerte.

CREDIT

Auf der Stelle treten am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Große Themen gibt es nicht, weiter werden die nun erreichten Niveaus vom Markt akzeptiert. Nachrichtlich im Fokus stehen in der kommenden Woche Preisdaten im Fokus und die Zinsentscheidungen in den USA und Europa am Mittwoch bzw Donnerstag. Mit etwas Sorge werde weiter auf die erhöhte Tagesvolaitlität am Anleihemarkt geblickt, heißt es. Sie könne zu erhöhten Risikoprämien führen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AIRBUS

Im Prozess um den Flugzeugabsturz zwischen Rio und Paris 2009 mit 228 Toten hat Airbus den Vorwurf zurückgewiesen, das Flugzeug mit fehleranfälligen Geräten ausgestattet zu haben. "Alle Experten sind sich einig, dass die Gründe für den Absturz der Kontrollverlust war", sagte der Anwalt Simon Ndiaye in seinem Plädoyer am letzten Verhandlungstag am Donnerstag vor Gericht.

KATJES

verstärkt sich im Bereich Mund- und Zahnpflege und übernimmt von Henkel das sogenannte "Oral-Care"-Geschäft. Wie die Katjes International GmbH & Co. KG mitteilte, hat sie über ihre 100-prozentige Tochter Bübchen Bodycare den Bereich inklusive aller Markenrechte erworben, der unter anderem die Zahnpasta-Marken Theramed, Vademecum und Licor del Polo umfasst. Auch die Marke Antica Erboristeria mit dem Hauptmarkt Italien gehört dazu. Die erworbenen Marken erzielten 2021 einen Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen Euro und seien profitabel, teilte Katjes International mit.

PUMA

erweitert ab Januar den Vorstand um einen Chief Product Officer. Berufen wurde Maria Valdes, die derzeit als General Manager Sportstyle in der größten Business Unit des Sportartikelherstellers tätig ist. Valdes, 38, soll ab 1. Januar in ihrer neuen Rolle als Chief Product Officer für die Business Units Sportstyle, Motorsport, Teamsport, Running/Training, Basketball und Accessoires verantwortlich sein. Ebenfalls zuständig sein soll sie für die kreative Strategie der Marke Puma und den Go-to-Market-Prozess des Unternehmens.

RHEINMETALL

wird die Bundeswehr mit 30mm-Munition für den Schützenpanzer Puma beliefern. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen Rahmenvertrag über die Lieferung von über 600.000 Schuss im Volumen von 576 Millionen Euro erhalten. Die ersten 25.000 Patronen sollen noch dieses Jahr abgerufen werden.

SALZGITTER

trennt sich von seiner Bauelemente-Tochter. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, verkauft er die Salzgitter Bauelemente GmbH zum 1. Januar an die niederländische Falk Bouwsystemen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

WIRECARD

Vor dem Landgericht München I hat am Donnerstag der Prozess um den Wirecard-Skandal begonnen, einen der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Staatsanwaltschaft hat den früheren Unternehmenschef Markus Braun dort wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Untreue, Marktmanipulation und unrichtiger Darstellung angeklagt. Zusammen mit dem 53 Jahre alten Braun müssen sich zwei frühere Manager des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters vor Gericht verantworten.

WIRECARD

Der als Kronzeuge im Wirecard-Prozess geltende frühere Manager Oliver B. setzt durch seine Aussage auf eine deutliche Strafmilderung für seine eigene Anklage. Wie sein Verteidiger Florian Eder vor Beginn des Strafprozesses am Donnerstag in München sagte, erwartet er einen "sehr, sehr deutlichen Strafnachlass" wegen der umfassenden Aussage seines Mandanten. Er erwarte auch, dass sein seit Mitte 2020 in Untersuchungshaft sitzender Mandant im Laufe des Prozesses freikomme.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

hat nach einer robusten Geschäftsentwicklung in seinen New-Category-Geschäften mit E-Zigaretten, Tabak-Erhitzern und rauchfreien Tabakprodukten die Geschäftsprognose für 2022 bekräftigt. Erwartet werde weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und ein Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie - der außergewöhnliche und andere einmalige Posten herausrechnet - im mittleren einstelligen Bereich, teilte der britische Tabakkonzern mit.

NOVARTIS

hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Iptacopan zu Behandlung von Hämoglobinurie erzielt. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, wurde in einer Studie der Phase 3 der primäre Endpunkt erreicht.

ROCHE

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für einen Alzheimer-Test erhalten, der eine Diagnose der Demenzerkrankung erleichtern soll. Der Test weise bei Patienten ab 55 Jahren mit den Proteinen Beta-Amyloid und Tau zwei Bio-Marker der Alzheimer-Krankheit nach, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Unternehmens. Da er einfacher und günstiger als bisherige Diagnoseverfahren sei, könne er die Früherkennung von Alzheimer verbessern.

GENERAL ELECTRIC

strebt für seine vor dem Börsengang stehende Medizintechnik in den nächsten Jahren sehr profitables Wachstum an. Anlässlich des bevorstehenden Kapitalmarkttages stellte der Mischkonzern für seine Tochter GE HealthCare Technologies ein mittelfristiges organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein Wachstum beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um bis zu 20 Prozent in Aussicht, mindestens jedoch ein Gewinnwachstum im hohen Zehner-Prozent-Bereich. Angepeilt wird ferner eine Free-Cashflow-Conversion von 85 Prozent.

