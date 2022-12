Von Brian SwintBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDer Streaming-Dienst Disney+, der Netflix bei den Abonnentenzahlen überholt hat, bietet ab Donnerstag in den USA ein werbefinanziertes Abo für 7,99 Dollar pro Monat an - genauso viel wie die aktuelle werbefreie Version. Die soll künftig dann 10,99 Dollar pro Monat kosten.Damit ist Disneys werbefinanziertes Abo zugleich teurer als das von Netflix (6,99 Dollar pro Monat). Anfang dieser Woche sagte Netflix-Co-CEO Ted Sarandos, dass das Unternehmen in ...

