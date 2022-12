Insgesamt wird das Photovoltaik-Kraftwerk eine Leistung von 125 Megawatt haben und soll mit einem Fernwärmenetz gekoppelt werden. Trina Solar liefert seine bifazialen Vertex-Module für den Solarpark in Bundorf, der bis Mitte 2023 am Netz sein soll.Vor wenigen Wochen erfolgte der Spatenstich für den Bau eines Photovoltaik-Kraftwerks mit 125 Megawatt in der unterfränkischen Gemeinde Bundorf. Seit Oktober treffen nun die ersten Solarmodule zur Installation ein. Es handelt sich um die bifazialen Solarmodule der Vertex-Serie von Trina Solar, die maximale Leistung von mehr als 670 Watt Leistung erreichen. ...

