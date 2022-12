BERLIN (dpa-AFX) - Die knapp 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland haben die von der Koalition auf den Weg gebrachte Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten. Die Zahlung sei angewiesen und dem Konto gutgeschrieben, auf das auch die regelmäßigen Rentenzahlungen erfolgen, teilte die Deutsche Rentenversicherung Bund am Donnerstag in Berlin mit. Die Energiepreispauschale richtete sich an 19,7 Millionen Personen, also alle, die am 1. Dezember 2022 eine laufende Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen haben und in Deutschland leben. In Ausnahmefällen, in denen die Auszahlung nicht möglich gewesen sei, erfolge die Überweisung automatisch Anfang Januar 2023.

Falls trotz eines Anspruchs die Pauschale nicht eingegangen ist, kann man laut Rentenversicherung ab 9. Januar bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See einen Antrag auf nachträgliche Auszahlung stellen./bw/DP/mis