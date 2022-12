Ratingen (ots) -- 12 Prozent des weltweiten Elektroschrotts entfallen auf Smartphones - mit dem Abo-Service Circular übernimmt HMD Global die volle Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus von Nokia Smartphones- Erneuter Appell an Käufer*innen, ihre Nokia Phones aktiv zu registrieren - es hätten schon deutlich mehr Bäume gepflanzt werden können!- Ausstellung in London soll mit Hilfe von Kunstwerken aus Elektroschrott sensibilisierenHMD Global, the Home of Nokia Phones, macht mit einer avantgardistischen Ausstellung im Museum of Unnatural History in London auf das weltweite Problem des zunehmenden Elektroschrotts und des damit verbundenen CO2-Fußabdrucks der Elektronikbranche aufmerksam. Die Skulpturen und Kunstwerke bestehen komplett aus Elektroschrott und zeigen exemplarisch, welche wertvollen Materialien täglich auf Müllhalden landen. Gleichzeitig nutzt HMD Global die Ausstellung, um den "Besitz von Smartphones" neu zu interpretieren. HMD Global ist ein Vorreiter und Pionier in puncto Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Telekommunikationsbranche: Seit Beginn der eigenen Nachhaltigkeitsinitiative hat der Hersteller der Nokia Phones in Kooperation mit dem NGO Ecologi mehr als 365.000 Bäume gepflanzt, die für den Kauf von Nokia Phones gespendet wurden. Zudem spart HMD Global konsequent Verpackungsmaterial ein bzw. setzt auf recycelte Materialien. Auch bei den Smartphones macht Nokia Phones große Fortschritte: Das aktuelle Nokia X30 5G z.B. besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium und zu 65 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Ergänzt wird die Nachhaltigkeitsstrategie von HMD Global durch den vor kurzem gestarteten Abo-Service Circular, bei dem das Unternehmen die volle Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus der Nokia Phones übernimmt. Im Rahmen des Abo-Service erhalten die Geräte ein zweites Leben, da sie recycelt, wiederaufbereitet und erneut abonniert oder an einen wohltätigen Zweck gespendet werden.Circular - ein Abo-Service für eine geschlossene KreislaufwirtschaftElektroschrott ist ein Problem, mit dem sich die gesamte Branche auseinandersetzen muss. Der Abo-Service Circular von HMD Global ist ein wichtiger Schritt, um Veränderungen voranzutreiben Circular macht die Nutzung von Nokia Smartphones und Tablets nachhaltiger und unkomplizierter, da Nutzer*innen ihr Abonnement völlig frei wählen und ändern können. Im Rahmen des Abo-Services werden die Geräte recycelt, wiederaufbereitet und erneut abonniert oder an einen wohltätigen Zweck gespendet - sie landen NICHT auf Mülldeponien oder verstauben in Schubladen! Mit einer Reihe von umweltfreundlichen Prämien werden Anreize dafür geschaffen, die Nokia Phones länger zu verwenden. Circular minimiert die negativen Auswirkungen des Telefonbesitzes auf den Planeten, indem es Smartphones und Tablets vor der Mülldeponie bewahrt und ihnen ein zweites Leben schenkt."Smartphones tragen zu 12 Prozent des weltweiten Elektroschrotts bei. Das wollen wir ändern. Indem wir unseren Geräten ein mehrfaches Leben geben und dafür sorgen, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden und nicht auf Mülldeponien landen", erklärt Eric Matthes, General Manager Central, East and South Europe, HMD Global, the Home of Nokia Phones. "Es ist uns auch wichtig, diejenigen zu belohnen, die dieselben Werte wie wir teilen. Deshalb schafft Circular aktiv Anreize für die Nutzer*innen, ihre Handys länger in der Tasche zu lassen und setzt sich für eine Verlängerung des gesamten Lebenszyklus von Geräten ein."Nokia Phones-Wälder in Madagaskar, Mosambik, Kenia, Uganda...Gemeinsam mit Ecologi (https://ecologi.com/about) pflanzt HMD Global für jedes verkaufte Gerät der X-, G- und T-Serie Bäume, um der Umwelt etwas zurückzugeben. So konnten bereits mehr als 365.000 Bäume (https://ecologi.com/nokia-phones) in Ländern wie Madagaskar, Mosambik, Kenia, Uganda und vielen anderen Staaten gepflanzt werden, die einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der globalen CO2-Bilanz leisten. HMD Global rangiert damit binnen eines Jahres unter den Top-15-Baumspendern bei Ecologi. Nutzer*innen von Nokia Phones helfen also nicht nur dabei, die CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern auch den Lebensraum für Wildtiere wiederherzustellen und den Übergang in eine nachhaltigere Zukunft zu beschleunigen. Käufer*innen der Geräte aus der X- und G-Serie und auch der neuen Nokia Tablets können hier (https://www.nokia.com/phones/de_de/lets-plant-together) ihre IMEI- oder PSN-Nummer validieren und selbst Teil der Initiative werden.Weitere Infos zu Circular finden Sie unter: https://www.nokia.com/phones/de_de/subscriptionDruckfähiges Bildmaterial finden Sie hier (https://we.tl/t-AIPK7E6mx8).HMD Global Oy ("HMD") hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, und ist die Heimat der Nokia Phones und HMD Services. Die Mission von HMD ist es, Konnektivität für jedermann zugänglich zu machen. HMD entwickelt und vermarktet eine Reihe von Smartphones und Feature Phones sowie ein wachsendes Portfolio an innovativen Serviceangeboten. HMD ist stolzer exklusiver Lizenznehmer der Marke Nokia für Telefone, Tablets und Zubehör und setzt ein sich Sicherheit, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität in seinem gesamten Sortiment ein. Pressekontakt:Havana Orange GmbHNathalie Knoblich / Caroline Hagen-Kellerer+49 89 92 131 51 -70 /-16nokia@havanaorange.deOriginal-Content von: HMD Global Oy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120575/5390207