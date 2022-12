Mitte des Jahres wurde die Übernahme des Carsharing-Anbieters Share Now durch den Konzern Stellantis angekündigt - jetzt wurde ein geplanter Stellenabbau öffentlich. Der Carsharing-Anbieter Share Now plant, Mitarbeiter zu entlassen. Anfangs war von etwa 36 Prozent die Rede - die Zahl stammt aus einem Brief des Betriebsrats. Das wären etwa 150 der 450 Angestellten. Laut dem Unternehmen ist die Zahl der geplanten Entlassungen aber auf unter 50 in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...