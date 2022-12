Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) erzielte im November in einem allgemein freundlichen Marktumfeld einen Wertzuwachs in Höhe von 1,4%, so die Experten von Sauren.Im November hätten sich die Kapitalmarktzinsen rückläufig entwickelt, was zu Kursgewinnen bei Staatsanleihen geführt habe. Die deutsche Umlaufrendite sei im Monatsultimovergleich von 2,10% auf 1,92% gesunken. In den USA sei die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 4,05% auf 3,61% gesunken. Aufgrund der gleichzeitigen Einengung der Zinsdifferenz hätten die Segmente der Unternehmensanleihen und der Hochzinsanleihen deutliche Wertzuwächse verbucht. Die flexiblen Rentenfonds sowie die vor kurzem integrierten bzw. aufgestockten Unternehmensanleihenfonds hätten in diesem freundlichen Marktumfeld zwischen attraktiven 2,3% und beeindruckenden 5,4% zugelegt. ...

