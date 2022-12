Der Lithium-Krimi geht weiter: AVZ Minerals:Rechtliche Schritte zur Durchsetzung eigener Interessen eingeleitet

Anzeige / Werbung

Die australische AVZ hält über eine kongolesische Objektgesellschaft die Mehrheit an der derzeit weltgrößten Lithiumlagerstätte (Festgestein). Um Ausweitung wird gerungen.



Gemeinsam mit seiner 100%igen Tochtergesellschaft AVZ International Pty Ltd oder durch diese hat AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2) neue rechtliche Schritte zur Durchsetzung seiner Ansprüche eingeleitet. Im Dezember wurde deshalb ein Schiedsverfahren gegen die Dathomir Mining Resources SARL eingereicht. Ein zweites Verfahren soll in Kürze bei der ICC angestrengt werden.

Es ist dabei das erklärte Ziel von AVZ Minerals, vor der Internationalen Handelskammer eine Erklärung zu erwirken, aus der hervorgeht, dass AVZ International durch zwei Verträge eine gültige Beteiligung in Höhe von 15 Prozent am Betreiber des Manono-Lithiumprojekts, also an der Dathcom Mining, erworben hat.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über AVZ Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/avz oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Die beiden Verträge waren in den Jahren 2019 und 2020 abgeschlossen worden. Sie begründen den Anspruch AVZ Internationals auf eine Beteiligung von zehn bzw. fünf Prozent an der Dathcom Mining. Dathomir hatte am 14. Mai 2021 in einem Schreiben gefordert, diese Sathomir SPAs zu kündigen.



AVZ Minerals erhöht den juristischen Druck auf die Gegenseite

Allerdings hatte die Dathomir seinerzeit weder einen triftigen Grund für diesen Schritt benannt noch hatte das aufgesetzte Schreiben die Wirkung einer Kündigung dieser Dathomir SPAs. Vielmehr hat AVZ International im August 2021 die beiden Dathomir SPAs abgeschlossen und dabei auch die vertraglich fixierten Zahlungen im vollen Umfang geleistet.



Aus diesem zeitlichen und formalen Ablauf und den aus ihm resultierenden Zahlungen leitet AVZ International seinen Anspruch ab, innerhalb der in den Verträgen vorgeschriebenen Frist weitere 15 Prozent der Anteile an der Dathcom Mining rechtmäßig erworben zu haben. Es bestreitet damit die von Dathomir Mining noch immer aufrechterhaltene Behauptung, die Verträge seien gekündigt worden und AVZ International sei nicht der rechtmäßige Eigentümer dieses 15%igen Anteils an der Dathcom.



Erschwerend kommt hinzu, dass beide Verträge Schiedsgerichtsvereinbarungen enthalten und diesen unterliegen. Deshalb kann nur ein Schiedsgerichtsverfahren darüber befinden, ob die Ansprüche von AVZ International gerechtfertigt sind oder nicht. Da die Dathomir vor dem 1. Dezember 2022 kein solches Verfahren eingeleitet hat, hat nun AVZ International zur Sicherung seiner Ansprüche ein solches Schiedsverfahren eingeleitet.







Weiterhin gute Erfolgsaussichten

Neben einer eindeutigen Klärung der Rechtslage erhofft sich AVZ Minerals durch diesen Schritt auch einen Schadensersatz für alle durch den anhaltenden Rechtsstreit entstandenen Folgekosten. Zusammen mit dem in Paris beim Internationalen Schiedsgericht bereits von Jin Cheng Mining angestrengten Verfahren wird AVZ Minerals versuchen, alle angeblichen Übertragungen durch Cominière, die gegen das Vorrecht von AVZI verstoßen, für nichtig zu erklären zu lasen und damit seine 75%ige Beteiligung am Manono-Projekt bestätigen zu lassen.



AVZ Minerals ist der Ansicht, dass es gute Aussichten auf Erfolg hat sowohl in den Schiedsverfahren mit Dathomir wie auch im ICC-Schiedsverfahren mit Jin Cheng Mining mit seinen Ansichten zu obsiegen. Es wird daher seine Ansprüche auch weiterhin mit Nachdruck verfolgen, um sie durchzusetzen.



Für die investierten Aktionäre ist diese eindeutige Position ein klarer Beweis für das Vertrauen in die eigene Rechtsposition. Gleichzeitig machen die beiden neu angestrengten Schiedverfahren gegen die Dathomir deutlich, dass AVZ Minerals gewillt ist, die juristische Hängepartie möglichst schnell zu beenden und die eigenen Ansprüche im vollem Umfang durchzusetzen.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der AVZ Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der AVZ Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: AU000000AVZ6