Chinas Trina Solar versorgt Deutschlands größten Bürgersolarpark in Bundorf mit 125 Megwatt an bifazialen Modulen. Das Vorhaben soll 2023 abgeschlossen werden. Der chinesische Solarproduzent Trina hat mit der Lieferung von bifazialen Modulen für den Solarpark Bundorf an den Entwickler Max Solar begonnen. Es handelt sich konkret um 125 Megwatt an bifazialen Vertex-Modulen, insgesamt 250.000 Stück. Die erste Modullieferung von Trina Solar traf im Oktober am Standort ein.MaxSolar hat im September 2022 ...

