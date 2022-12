Hamburg (ots) -Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie schon ein Produkt der Firma DMG im Mund gehabt haben. Denn bei DMG in Hamburg-Lurup werden seit 1963 Dentalmaterialien entwickelt und produziert, die in Zahnarztpraxen und Dentallaboren weltweit zum Einsatz kommen. 2022 wurde DMG Geschäftsführer Dr. Wolfgang Mühlbauer als Hamburgs Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet. Am 8.12.2022 feierte man nun Richtfest für das hochmoderne neue Produktions- und Lagergebäude zusammen mit der Bauunternehmung OTTO WULFF.Als um 13:29 Uhr das Glas des Zimmermanns am Boden zerschellte, konnte man rundum in zufriedene Gesichter blicken. DMG Geschäftsführer Dr. Mühlbauer unterstrich die Wichtigkeit des Standortes im Hamburger Westen. Nils Wendler, Geschäftsführer der OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH, betonte: "Industrie- und Gewerbebau ist neben dem Infrastrukturbau ein wichtiges Feld, dem wir uns verstärkt widmen. Wie im Falle von DMG finden An- und Ausbauten oftmals bei laufendem Betrieb statt. Das erfordert ein Höchstmaß an Präzision für die einzelnen Maßnahmen und die gesamte Logistik. Die Baumaßnahme für DMG stellt eine spannende Aufgabe dar, mit der wir zu dem Erfolg des Unternehmens, aber auch zur Stärkung von Hamburg als Standort für Produktion, Forschung und Entwicklung beitragen möchten."9.000 Quadratmeter ZukunftDas neue DMG Gebäude bietet Produktions- und Lagerfläche auf drei Ebenen - und mit modernster Technik. So wird zum Beispiel die neue Konfektionierungsstraße über ein innovatives Fördersystem mithilfe einer noch zu errichtenden Brücke direkt an die Logistik angebunden sein. Außergewöhnlich: Im Obergeschoss gibt es auch einen 400 qm großen Kreativbereich. Hier in der "DenkBar" sollen künftig neue richtungsweisende Ideen entwickelt werden.Nachhaltigkeit im FokusDas Thema Nachhaltigkeit hat bei DMG hohen Stellenwert. Das neue Gebäude wird eine Dachbegrünung und eine hocheffiziente Fotovoltaik-Anlage erhalten. Auch beim Bau wurde energiesparend und ressourcenschonend gearbeitet: Statt Abriss und Neubau, was womöglich kostengünstiger gewesen wäre, entschied man sich, den Kern der bestehenden Halle zu erhalten und neu aufzubauen. Nach dem Rückbau des Obergeschosses wurde das bestehende Gebäude um zwei Geschosse aufgestockt. Ohne Unterbrechung des Betriebs wurde das Gebäude zudem durch Unterjetten des Fundaments und Verstärken der Stützen ertüchtigt. OTTO WULFF begann im Frühjahr 2022 mit den Bauarbeiten, bis Herbst 2023 soll der Innenausbau abgeschlossen werden.DMG Geschäftsführer Dr. Wolfgang Mühlbauer, der frischgekürte Hamburger Familienunternehmer des Jahres 2022: "Mit der Investition in das neue Gebäude stellen wir die Weichen dafür, dass die Zukunft der Zahnmedizin auch weiterhin maßgeblich in Hamburg mitgestaltet wird."Über DMG: Dentale Meilensteine seit sechs JahrzehntenOb hochästhetische Versorgungen, besonders schonende Behandlungsmethoden oder dentaler 3-D-Druck: DMG engagiert sich seit knapp 60 Jahren leidenschaftlich dafür, Zahnärzten, Zahntechnikern und Patienten das Leben leichter zu machen. Mit hochwertigen Dentalmaterialien und ganzheitlichen Lösungen made in Germany. In über 80 Ländern vertraut man heute auf die vielfach ausgezeichneten DMG Markenprodukte.Höchste Aufmerksamkeit erzielte DMG mit Icon. Das weltweit einzige Produkt für die Infiltrationsbehandlung erlaubt eine ästhetische Behandlung weißlicher Zahnflecken und das frühzeitige Stoppen von Karies - ohne zu bohren! Auch auf dem Feld des dentalen 3-D-Drucks gehört DMG zu den Vorreitern. Die von DMG entwickelte cloudbasierte Software DentaMile connect wurde mit dem German Innovation Award ausgezeichnet.www.dmg-dental.comÜber OTTO WULFF: Lebensräume und Arbeitsplätze, die Menschen glücklicher machenSeit 90 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, die Menschen glücklicher machen. Das Familienunternehmen entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeprojekte sowie weitere vielseitige Immobilien wie z. B. Schulen oder Krankenhäuser. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Norddeutschland gehört OTTO WULFF zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. Mit modernen, nachhaltigen und sozialen Konzepten gestaltet OTTO WULFF Leben und Arbeiten für eine bessere Zukunft.www.otto-wulff.dePressekontakt:DMGElbgaustraße 248, 22547 HamburgPressekontakt: 040 84006275clang@dmg-dental.comOTTO WULFFArchenholstr.42, 22117 HamburgPressekontakt: 040 736 24 337hthomsen@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/5390275