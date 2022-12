Straubing (ots) -



Im Münchner Wirecard-Prozes geht es vordergründig um die persönliche Schuld des früheren Firmenchefs Marcus Braun und zweier weiterer Manager: Was wussten sie wann, was haben sie getan? Kann die Staatsanwaltschaft beweisen, dass sie sich des bandenmäßigen Betrugs, der Bilanzfälschung, der besonders schweren Untreue und der Marktmanipulation schuldig gemacht haben? Indirekt sitzt allerdings ein ganzes System auf der Anklagebank, das bis in die höchsten Kreise der Politik hinein versagt hat. Wirecard wurde der Betrug leicht gemacht. Und Anlegern wurde suggeriert, es handele sich um ein solides Unternehmen mit einer faszinierenden Erfolgsgeschichte.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5390282

WIRECARD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de