Trotz eines weiteren katastrophalen Quartals geht die Aktie von GameStop mit einem Plus aus dem Handel an der New Yorker Börse.Am Mittwoch hatte die US-amerikanische Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware und Computerspiele, GameStop (US36467W1099) die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Zwar reduzierte sich der operative Verluste marginal, doch die Zahlen sind weiterhin katastrophal und lagen unter den Erwartungen. Die Analysten hatten den Verlust pro Aktie im Konsens auf 0,277 US-Dollar geschätzt, tatsächlich ...

