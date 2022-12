An den US-Börsen wird offenbar ein neues Kapital aufgeschlagen was die Reaktion der Märkte auf Konjunkturdaten angeht. Die Rezessionsängste beginnen allmählich die Inflationssorgen zu ersetzen. Verstärkt rückt nun die Frage in den Fokus, welchen Schaden der US-Wirtschaft durch den Zinserhöhungszyklus zugefügt wurde. Gute Nachrichten sind daher eher schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...