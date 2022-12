FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag in einem impulsarmen Handel etwas gesunken. Bis zum Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,46 Prozent auf 141,87 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 1,81 Prozent.

Der Handel verlief insgesamt ruhig. In der Eurozone wurden keine wichtigen Daten veröffentlicht. Am Nachmittag stützten eher schwach ausgefallene Zahlen vom US-Arbeitsmarkt die Festverzinslichen nicht nachhaltig. In den USA haben die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas zugenommen. Das Niveau der Hilfsanträge bleibt aber niedrig, was auf eine weiter robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt hindeutet. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt die Arbeitsmarktentwicklung bei ihrer Geldpolitik. Die Fed dürfte in der kommenden Woche ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben./jsl/mis