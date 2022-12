Hamburg (ots) -Am vierten Hauptfeldtag der Deutschen Meisterschaften presented by Tannenhof in Biberach an der Riß wurden die Viertelfinalist:innen ausgespielt. Bei der Vergabe der Plätze hat der deutsche Tennisnachwuchs eine wichtige Rolle gespielt.Julia Stusek und Sonja Zhenikhova sind die Namen der Stunde. Mit 14 Jahren stehen die Nachwuchshoffnungen im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaften. Obwohl beide noch bei den Juniorinnen spielen könnten, messen sie sich am WTB-Stützpunkt in Biberach mit gestandenen Profis - mit Erfolg: Problemlos setzte sich Stusek 6:3, 6:0 im Achtelfinale gegen Paula Rumpf durch; Zhenikhova erhielt beim 6:4, 6:3-Erfolg etwas mehr Gegenwehr von ihrer Gegnerin.Zum Jahresende zeigt sich auch Porsche Junior Team Spielerin Ella Seidel gut in Form. Die 17-Jährige blickt auf zwei ungefährdete Zweisatzsiege zurück und trifft jetzt im Viertelfinale auf Helene Schnack. Carolina Kuhl - stand gemeinsam mit Seidel bei den US Open im Doppelfinale bei den Juniorinnen - hat ebenfalls das Viertelfinale erreicht. Dort wartet Laura Isabel Putz auf die Fürtherin.Bei den Herren rechnet sich Kai Wehnelt weiter große Chancen auf den Titel aus. Der Topgesetzte bezwang am Donnerstagnachmittag Lenn Lümkemann nach hartem Kampf 6:3, 4:6, 6:2. Ähnlich schwer hatte es die Nummer vier der Setzliste, Marcel Zielinski, der Lasse Pörtner 6:2, 2:6, 6:3 schlug.Alle Ergebnisse gibt es hier (https://www.dtb-tennis.de/Tennis-National/Deutsche-Meisterschaften/DeutscheMeisterschaften/Spielplan-Ergebnisse).Titelshowdown live auf Tennis ChannelDie Entscheidungen der Deutschen Meisterschaften presented by Tannenhof wird live und exklusiv auf Tennis Channel übertragen. Das Finalspiel der Damen findet am Sonntag ab 11 Uhr statt, gefolgt von dem Endspiel der Herren.Der Zutritt für Zuschauer:innen ist begrenzt. Morgen kosten Tickets 5 Euro, am Samstag und Sonntag 10 Euro. Kartenbestellungen können an biberach@wtb-tennis.de gerichtet werden.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/5390313