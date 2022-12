Der EuroStoxx50 schafft es denkbar knapp mit 0,01 Prozent in die Gewinnzone.Paris / London - Im Zuge einer erholten Wall Street haben Europas Börsen am Donnerstag zeitweise Verluste noch ausgeglichen. Anleger warten jedoch weiter ab vor wichtigen Notenbank-Entscheidungen, die in der kommenden Woche anstehen. Am Markt war von «der Ruhe vor dem Sturm» die Rede. An den US-Börsen galt der Erholungsbedarf als grösser, nachdem die Verluste dort in den vergangenen Tagen etwas...

