Enapter AG Heidelberg ISIN: DE000A255G02 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Enapter AG: Ergebniserwartung 2023 Berlin (08 Dezember 2022) - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat heute auf Basis der Entwicklungen im laufenden Geschäftsjahr eine Planung für das Geschäftsjahr 2023 verabschiedet. Die Gesellschaft erwartet für 2023 einen Umsatz in Höhe von EUR 30 Mio. und damit im Vergleich zum aktuellen Jahr eine Verdoppelung. Das EBITDA wird auf EUR -8,5 Mio. prognostiziert. Vor dem Hintergrund der aktuellen volatilen Marktentwicklungen, beispielsweise auf der Beschaffungs-/Kostenseite, hat der Vorstand Einsparmaßnahmen beschlossen, um diese finanziellen Ziele zu erreichen. Der Produktionsstart im Enapter Campus in Saerbeck wird unverändert für das kommende Jahr 2023 angestrebt und wird zunächst für den Hochlauf des stark nachgefragten Produkts der Megwattklasse, dem AEM-Multicore, eingerichtet. Umsätze aus der neuen Produktion am Standort Saerbeck werden in 2024 erwartet. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0 Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

