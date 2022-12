DAX in der Korrektur - Wie kann der Trader von fallenden Kursen profitieren?

Die meisten Indizes haben eine Korrektur gestartet. Sollen die Anleger nun die Hände in den Schoß legen und abwarten? Mitnichten. Es gibt auch die Möglichkeit, kurzfristig von fallenden Notierungen zu profitieren. Wir zeigen in unserem heutigen Video, wie Sie potenzielle Short-Kandidaten finden und die Trades praktisch umsetzen. Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.