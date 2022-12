DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:27 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.921,27 +0,01% -8,77% Stoxx50 3.756,97 +0,01% -1,61% DAX 14.264,56 +0,02% -10,20% FTSE 7.479,93 -0,12% +1,42% CAC 6.647,31 -0,20% -7,07% DJIA 33.782,29 +0,55% -7,03% S&P-500 3.956,27 +0,57% -16,99% Nasdaq-Comp. 11.048,04 +0,82% -29,38% Nasdaq-100 11.593,99 +0,84% -28,96% Nikkei-225 27.574,43 -0,40% -4,23% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 141,79 -74 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,43 72,01 +0,6% +0,42 +4,6% Brent/ICE 77,23 77,17 +0,1% +0,06 +6,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 138,50 149,25 -7,2% -10,75 +129,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.789,07 1.786,20 +0,2% +2,87 -2,2% Silber (Spot) 23,07 22,73 +1,5% +0,34 -1,0% Platin (Spot) 1.009,50 1.007,00 +0,2% +2,50 +4,0% Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,4% +0,02 -12,2%

Die Ölpreise zeigen sich sehr volatil. Zuletzt haben vor allem Sorgen um einen globalen wirtschaftlichen Abschwung die Preise nach unten gedrückt.

FINANZMARKT USA

Nach fünf Handelstagen mit Verlusten im S&P-500 präsentiert sich die Wall Street am Donnerstag leicht erholt. Ob die jüngste Abwärtsbewegung damit ein Ende findet, bleibt indessen abzuwarten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist auf das höchste Niveau seit Februar gestiegen. Dies lässt die Hoffnung aufkeimen, dass sich das Wachstum verlangsamt und die Inflation moderater ausfällt. Die am Vortag veröffentlichten US-Preisdaten stützten bereits etwas die Hoffnung, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs in den USA erreicht sein könnte. Zuletzt hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorge geschürt, dass die Fed ihren aggressiven Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation unvermindert fortsetzen könnte. Apple (+1,3%) plant für iPhone-Nutzer eine erhebliche Ausweitung seiner Datenverschlüsselungspraktiken. Dieser Schritt dürfte aber zu Spannungen mit Strafverfolgungsbehörden und Regierungen weltweit führen. Exxon Mobil (+1,2%) will seine Investitionen in Geschäfte mit niedrigen Emissionen in den nächsten fünf Jahren deutlich hochfahren. Zudem sieht der neue mittelfristige Plan vor, den Gewinn bis 2027 zu verdoppeln - ausgehend vom Niveau 2019. Chevron (+0,6%) will im kommenden Jahr deutlich mehr investieren als 2022. Das Unternehmen rechnet 2023 mit Investitionen von 14 Milliarden Dollar bei seinen Konzerntöchtern und 3 Milliarden Dollar bei verbundenen Unternehmen. General Electric (-1,1%) strebt für seine vor dem Börsengang stehende Medizintechnik in den nächsten Jahren sehr profitables Wachstum an. Das US-Verteidigungsministerium hat gleich vier Technologiekonzerne mit sicheren Cloud-Diensten betraut. Wie das Pentagon mitteilte, teilen sich die Alphabet-Tochter Google (Alphabet -1%), Oracle (+1%), Amazon (+1,4%) und Microsoft (+1,2%) das Budget von 9 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 CA/Lululemon Athletica Inc, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen haben sich am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Wegen des nahenden Jahresendes hätten nun viele Marktteilnehmer bereits die Bücher geschlossen. Daneben führten auch die Zinssitzungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche zu einer abwartenden Haltung. Stahlwerte waren am Donnerstag kräftig gesucht. Unter anderem trieb die Hoffnung auf das Hochfahren der Produktion in China vor dem Hintergrund einer dort anziehenden Nachfrage nach den zunehmenden Lockerungen der Corona-Restriktionen. Thyssenkrupp stiegen um 7,2 und Arcelormittal um 2,2 Prozent. Bei Salzgitter (+7,2%) trieb zudem der Verkauf des Bauelementegeschäfts. Vodafone fielen um 2 Prozent. Ein Händler machte die Unsicherheit durch den Rückzug von CEO Nick Read und regulatorische Probleme beim geplanten Zusammenschluss mit Three UK als Grund aus. Zudem habe Emirates Telecommunications unterstrichen, dass man keine Übernahme plane. Nach dem Zwischenbericht ging es für British American Tobacco kräftig um 3,1 Prozent nach unten. Die Citigroup sprach von einem herausfordernden zweiten Halbjahr auf dem US-Markt. Roche stiegen um 1,4 Prozent. In den USA hat die Zulassungsbehörde FDA ein Alzheimer-Diagnoseprodukt zugelassen. JP Morgan hat die Kursziele für die Rückversicherer erhöht, für Munich Re auf 350 von 330 und für Hannover Rück auf 210 von 190 Euro. Beide Titel werden weiterhin mit "Übergewichten" eingestuft. Hannover Rück gewannen 0,5 Prozent, Munich Re 0,6 Prozent. Für BMW ging es um 1,9 Prozent nach unten. Analysten der Bank of America haben laut Händlern die Aktien auf "Untergewichten" von "Neutral" abgestuft.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0545 +0,3% 1,0525 1,0494 -7,3% EUR/JPY 143,93 +0,3% 143,96 143,40 +10,0% EUR/CHF 0,9878 -0,1% 0,9891 1,0642 -4,8% EUR/GBP 0,8623 +0,2% 0,8623 0,8614 +2,6% USD/JPY 136,50 +0,0% 136,79 136,65 +18,6% GBP/USD 1,2229 +0,2% 1,2206 1,2180 -9,6% USD/CNH (Offshore) 6,9643 -0,1% 6,9720 6,9788 +9,6% Bitcoin BTC/USD 16.955,50 +0,7% 16.821,09 16.810,03 -63,3%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollar-Index gibt leicht um 0,2 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich überwogen Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten. Die Anleger beschäftigten sich mit den Folgen der weiteren Lockerungen der aber letztlich noch immer strikten Corona-Maßnahmen in China. Der Optimismus über die Lockerungen in China sei etwas verflogen, hieß es im Handel. Eine generelle Abkehr von der Null-Covid-Politik sei weiter nicht erkennbar, kritisierten Marktteilnehmer. Dies gelte umso mehr, weil die Lockerungen mit immer neuen Rekordwerten bei den Neuinfektionen einhergingen. In Hongkong kletterte der Technologiesektor mit gesunkenen US-Renditen um 6,6 Prozent. Hier habe die Karte Lockerungen insgesamt gestochen, hieß es. Das lag auch an regionalen Medienberichten, wonach die Stadtregierung kurzfristig weitere Lockerungen verkünden könnte. Alibaba Health stiegen um 8,7 und Alibaba Group um 5,3 Prozent, Tencent um 4,2 Prozent. In Tokio wurde der Nikkei-225 von Elektroniktiteln belastet. Händler sprachen von der Sorge einer falkenhaften US-Geldpolitik. Thematisiert wurde auch das unerwartete Leistungsbilanzdefizit im dritten Quartal mit nachlassenden Exporten und steigenden Importen. Der Kapitalabzug sei alarmierend. Auch das leicht nach oben revidierte BIP befeuerte die Stimmung kaum, denn es blieb bei einem Schrumpfen der Wirtschaft. In Seoul begrüße man die chinesischen Lockerungen, fürchte aber die vermutlich falkenhafte Geldpolitik der US-Notenbank, hieß es. LG Energy Solution verloren durch Gewinnmitnahmen 5,7 Prozent. In Sydney belasteten die schwergewichteten Finanz- und Rohstoffwerte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

VONOVIA

Clara C. Streit soll im nächsten Jahr den Aufsichtsratsvorsitz beim Immobilienkonzern Vonovia übernehmen. Das Aufsichtsgremium des DAX-Konzerns will die 53-Jährigeim Anschluss an die Hauptversammlung am 17. Mai 2023 vorbehaltlich ihrer Wiederwahl zur Aufsichtsratsvorsitzenden wählen. Clara C. Streit würde den Vorsitz des Aufsichtsrats von Jürgen Fitschen übernehmen.

SARTORIUS

hat eine Technologie- sowie Vertriebs- und Marketingkooperation mit der schwedische Bico Group vereinbart. Im Zuge dessen beteiligt sich der DAX- und TecDAX-Konzern nach eigenen Angaben zudem mit rund 10 Prozent an dem Anbieter von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Bioprinting-, Biosciences- und Bioautomation-Anwendungen.

UNILEVER

erwägt einem Agenturbericht zufolge in den USA den Verkauf eines Eiscreme-Portfolios im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar. Das Veräußerungsportfolio könnte Marken wie Klondike und Breyers umfassen, nicht aber Magnum und Ben & Jerry's, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

GOOGLE

will sich im Bereich der digitalen Karten- und Navigationssysteme neu aufstellen, Überlappungen eliminieren und Kosten senken. Wie der Suchmaschinen-Gigant mitteilte, sollen die Teams von Waze, dem GPS-gestützten Navigationssystem für Smartphones, und von Geo zusammengelegt werden. Geo ist im Konzern verantwortlich für die Google-Produkte Maps, Earth und Street View.

EXXON MOBIL

will seine Investitionen in Geschäfte mit niedrigen Emissionen in den nächsten fünf Jahren deutlich hochfahren. Zudem sieht der neue mittelfristige Plan vor, den Gewinn bis 2027 zu verdoppeln - ausgehend vom Niveau 2019. Der Fünfjahresplan behält die Ausgabenplanung von 20 bis 25 Milliarden US-Dollar im Jahr bei.

FOXCONN

