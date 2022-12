DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 3. Dezember zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 230.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen solchen Anstieg exakt vorhergesagt.

Investec: EZB begnügt sich mit 50 Basispunkten

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird sich nach Einschätzung von Investec-Volkswirtin Sandra Horsfield in der nächsten Woche mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte begnügen. "Der EZB-Rat wird wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass eine weitere Zinserhöhung gerechtfertigt ist, dass diese aber angesichts der bereits erfolgten Zinserhöhungen und unter Berücksichtigung der Rezessionsgefahr auf 50 Basispunkte begrenzt werden kann", schreibt Horsfield in ihrem Ausblick. Ein Abbau der Anleihebestände werde im April beginnen und langsam ablaufen.

Nordea: EZB hebt Zinsen um 75 Basispunkte - verschiebt QT

Die Nordea-Analysten Jan von Gerich und Tuuli Koivu rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen in der nächsten Woche erneut um 75 Basispunkte anheben wird. "Sogar einige der dovisheren Ratsmitglieder haben begonnen, über die Notwendigkeit einer restriktiven Geldpolitik zu sprechen, und die jüngste Lockerung der Finanzierungsbedingungen, die sich zum Beispiel in dem starken Rückgang der Renditen längerer Anleihen und der Kreditspreads zeigt, steht im Widerspruch zu den Versuchen der EZB, die Finanzierungsbedingungen zu straffen", schreiben sie in ihrem Ausblick.

Behörden werten bundesweiten Warntag in erster Reaktion als Erfolg

Der flächendeckende Probealarm am bundesweiten Warntag ist nach vorläufiger Bewertung der Behörden erfolgreich verlaufen. "Die Probewarnung hat gezeigt, dass unsere technische Infrastruktur robust ist und die technischen Probleme der Vergangenheit behoben sind", erklärte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, in Bonn. Das Zusammenspiel der Systeme habe funktioniert. Für "abschließende Ergebnisse" sei es aber noch zu früh.

Bund und Bahn unterzeichnen Vereinbarungen für "Digitale Schiene Deutschland"

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber haben Vereinbarungen unterzeichnet, um die Digitalisierung des Schienenverkehrs voranzubringen. Ein bereits bestehender Finanzierungsvertrag werde von rund 1,7 Milliarden auf rund 2,7 Milliarden Euro erhöht, teilte das Verkehrsministerium mit. Außerdem habe die Bahn vom Bund die Zusage für die weitere Finanzierung der Planungen mehrerer Projekte aus dem sogenannten Starterpaket erhalten.

Bundesministerien und Länder erneuern Abkommen zur Braunkohlesanierung

Die Finanzierung der Braunkohlesanierung in Ostdeutschland ist nach Angaben des Bundesfinanzministeriums auch für die kommenden fünf Jahre gesichert. Finanzminister Christian Lindner (FDP), Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und die Ministerpräsidenten der Länder Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hätten ein weiteres Verwaltungsabkommen für den Zeitraum 2023 bis 2027 unterzeichnet. Der vom Bund und den Braunkohleländern für diesen Zeitraum bereitgestellte finanzielle Gesamtrahmen beläuft sich demnach auf 1,44 Milliarden Euro, wovon 978,7 Millionen Euro auf den Bund entfallen.

Kroatien tritt Schengen-Raum zum 1. Januar bei

Kroatien kann dem Schengen-Raum ohne Passkontrollen zum 1. Januar beitreten. Die Innenminister der Mitgliedsländer stimmten dem am Donnerstag geschlossen zu, wie der tschechische EU-Ratsvorsitz auf Twitter mitteilte. Bulgarien und Rumänien gingen laut Diplomaten dagegen leer aus. Österreich hatte sein Veto gegen die Aufnahme dieser beiden Länder eingelegt. Wien begründet dies mit den hohen Migrationszahlen über die Balkanroute.

EU-Kommission will digitale Mehrwertsteuermeldungen im Kampf gegen Steuerbetrug

Im Kampf gegen Steuerhinterziehung will die Europäische Kommission die Mehrwertsteuermeldungen von Unternehmen auf ein digitales Echtzeit-System umstellen. Mehrwertsteuerbetrug sei "möglich, weil die derzeitige Mehrwertsteuermeldung einfach zu langsam für die Mitgliedstaaten ist, um mit dem Handel innerhalb der EU Schritt zu halten", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Die Digitalisierung komme zudem auch den Unternehmen zugute.

Bericht: Asylsuchende an EU-Außengrenze eingesperrt und misshandelt

An den EU-Außengrenzen gibt es laut Medienberichten Geheimgefängnisse, in denen Asylsuchende eingesperrt und häufig misshandelt würden. Anschließend würden sie in der Regel in illegalen Pushbacks über die Grenze zurückgeschickt, heißt es in einem Bericht des ARD-Magazins Monitor und des Spiegel sowie der internationalen Medien Lighthouse Reports, Sky News, Le Monde, Domani, SRF und RFE/RL Bulgaria. Im Zuge der Recherche-Kooperation sei es erstmals gelungen, die Existenz solcher Orte nachzuweisen.

Putin: Angriffe auf Energieinfrastruktur werden fortgesetzt

Russlands Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine fortzusetzen. "Ja, das machen wir. Aber wer hat angefangen?", sagte Putin bei einer Veranstaltung im Moskauer Kreml. Nach seinen Worten sind die Angriffe die Antwort Russlands auf eine Explosion an der Brücke zur annektierten Halbinsel Insel und andere Angriffe, für die Russland die Ukraine verantwortlich macht. Russland hatte zuletzt gezielt die Energieinfrastruktur der Ukraine angriffen, was bei winterlichen Temperaturen zu massiven Ausfällen bei der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung führte.

US-Basketballerin Griner durch Häftlingsaustausch mit Russland frei

Die USA und Russland haben einen spektakulären Häftlingsaustausch vollzogen: Nach Angaben aus Washington und Moskau wurden die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner und der in den USA inhaftierte russische Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht und jeweils an ihre Heimatländer übergeben. Der Austausch habe am Donnerstag am Flughafen von Abu Dhabi stattgefunden, erklärte das russische Außenministerium.

DJG/DJN/AFP/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2022 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.